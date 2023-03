Film Oscar Jadi Sasaran Empuk Kejahatan Siber, Simak Tips Aman Agar Tidak Terjebak

ERA.id - Gelaran Oscar 2023 baru saja selesai diselenggarakan. Sejumlah pemenang pun diumumkan, termasuk kategori Best Pictures atau Film Terbaik. Namun kemenangan film di Oscar 2023 dihantui dengan kejahatan siber yang bisa merugikan banyak orang.

Penjahat siber menjadikan film-film yang masuk nominasi Piala Oscar sebagai umpan untuk menjaring korban dan, menguras uang, sampai mencuri data.

Perusahaan keamanan siber Kaspersky dikutip Antara, menemukan para scammer atau penipu online membuat situs web palsu yang menawarkan menonton gratis film-film yang masuk nominasi Oscar, seperti Avatar 2 dan Everything Everywhere All At Once.

"Sangat penting untuk ekstra hati-hati selama acara ini masih menjadi tren dan periksa ulang keaslian situs web mana pun yang menawarkan streaming film gratis," kata pakar keamanan siber di Kaspersky Ogla Svistunova.

Kaspersky menemukan sejumlah situs web yang menawarkan menonton film nominasi Oscar secara streaming yang berakhir menjadi modus pencurian uang. Korban biasanya diarahkan ke sebuah situs yang diklaim bisa memberikan akses menonton film.

Sebelum menonton, korban diminta membayar sedikit biaya berlangganan. Setelah membayar, pengguna menjadi rentan terhadap transaksi tidak sah, misalnya transaksi tidak bisa dibatalkan atau tarif langganan naik sedikit setiap hari sehingga menyedot saldo sampai habis.

Scammer juga melancarkan taktik supaya korban mau mengunduh atau menonton film, misalnya dengan iming-iming hadiah setelah mengisi survei. Survei online itu menjadi kedok untuk mengumpulkan informasi pribadi seperti nama, alamat email dan nomor telepon.

Kaspersky menemukan informasi-informasi itu bisa saja berakhir dijual di darkweb atau situs gelap. Agar tidak gampang terlena iming-iming menonton gratis film Oscar, perusahaan keamanan siber itu menyarankan pengguna internet untuk selalu memperhatikan tanggal rilis resmi film, baik di bioskop maupun layanan streaming resmi.

Sebelum memasukkan datar pribadi untuk menonton film streaming, pastikan situs atau aplikasi menonton itu adalah resmi, misalnya dengan mengecek ejaan dan alamat URL.

Pengguna juga perlu menghindari tautan yang menjanjikan konten tampil lebih awal dan selalu bertanya kepada penyedia streaming resmi jika mendapati konten seperti itu.