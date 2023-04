Film Animasi Moana Digarap Versi Live-Action, Dwayne Johnson Ulangi Peran Sebagai Maui

ERA.id - Film animasi Disney, Moana, akan digarap menjadi versi live-action. Kabar ini disampaikan oleh Dwayne Johnson, pengisi suara karakter Maui di animasi, yang akan kembali memerankan karakter itu di versi live-action.

"Dengan rendah hati, kami membawa kisah Moana yang indah ke versi live-action layar lebar!" tulis Dwayne Johnson di Twitter, pada Senin (3/4/2023).

Aktor yang juga dikenal dengan nama The Rock itu mengungkap bahwa karakter Maui telah mengubah hidupnya. Ia juga merasa bahagia dengan Disney yang membawa kisah Moana dan orang Polinesia.

"Maui mengubah hidup saya dan saya merasa terhormat dapat bekerja sama dengan Diseny untuk menceritakan kisah kami melalui musik dan tari yang berpusat tentang kami sebagai orang Polinesia," ungkapnya.

Humbled to say we’re bringing #MOANA’s beautiful story to the live action big screen!#MAUI changed my life (miss you grandpa) and I’m honored to partner with @DisneyStudios to tell our story thru the realm of music & dance, which at the core is who we are as Polynesian people🪝 pic.twitter.com/CxJFKQewUS