7 Rekomendasi Serial Komedi Ringan Netflix Sepanjang Mei

ERA.id - Setelah libur panjang, kembali ke rutinitas mungkin membuat kita merasa bosan atau tertekan. Namun, jangan khawatir! Kami telah menyiapkan tujuh rekomendasi tayangan serial komedi ringan yang dapat membantumu kembali bersemangat dan meredakan stres pascaliburan.

Beragam kisah menyenangkan dan penuh banyolan, dari yang menggelikan sampai cukup absurd, dapat menjadi hiburan maupun sahabat di kehidupan sehari-hari. Ikuti upaya menyembuhkan patah hati sambil tergelak di Klub Kecanduan Mantan, saksikan kehidupan para ibu serbabisa di Workin’ Moms, hingga jelajahi dunia sambil ‘belajar’ di Cunk on Earth.

1. Klub Kecanduan Mantan

Kredit foto: Netflix

Anggota Klub Kecanduan Mantan mengajak Anda membuka lembaran baru. Dibintangi oleh Chicco Kurniawan, Agatha Pricilla, Andri Mashadi, Hafizh Weda, dan Rachel Amanda, serial terbaru dari kreator dan showrunner Salman Aristo ini bercerita tentang perjuangan lima orang yang terjebak dalam kisah cinta masa lalu dan mendirikan kelompok untuk menyemangati satu sama lain.

Berbagai karakter yang unik, seperti Kevin yang menutupi patah hati dengan kesombongan dan uang atau Kori yang rela menjadi bulan-bulanan mantan pacarnya, hadir dalam bingkai cerita yang humoris sekaligus dekat di hati.

2. Workin’ Moms: Season 7

Kredit foto: Netflix

Workin’ Moms bercerita tentang lima ibu yang menjalin persahabatan sembari tetap menjalani hidup masing-masing yang diisi dengan seluk-beluk keluarga, karier, pernikahan, hingga jati diri mereka masing-masing.

Di musim ketujuh dan terakhir serial ini, para sahabat tersebut mencoba untuk menyeimbangkan pencapaian profesional dan kehidupan pribadi. Walau tidak mudah, kehadiran tawa dan satu sama lain sangat membantu.

3. XO, Kitty

Kredit foto: Netflix

Dari dunia To All the Boys yang menceritakan hubungan cinta Lara Jean Song Covey dengan Peter Kavinsky, kisah cinta kini baru berkembang saat Kitty, adik Lara Jean, memutuskan untuk lebih dekat dengan kekasihnya, Dae, di Seoul.

Kitty semakin mantap untuk pergi saat tahu bahwa SMA Dae merupakan sekolah mendiang ibunya. Serial yang mengupas tentang cinta remaja dan persinggungan budaya secara ceria ini akan mulai tayang pada 18 Mei.

4. That ‘90s Show

Sebagai sekuel dari serial populer That ‘70s Show (1998-2006), That ‘90s Show menceritakan generasi baru remaja yang melanjutkan ‘tradisi’ orang tua mereka yang menyenangkan, yaitu bercengkerama di ruang bawah tanah.

Berlatar tahun 1995 dan di rumah yang sama, Kitty dan Red Forman menyambut sang cucu bernama Leia yang akan menghabiskan musim panasnya di Wisconsin. Serial baru ini turut menghadirkan sejumlah aktor yang bermain di serial pendahulunya, seperti Topher Grace, Mila Kunis, dan Ashton Kutcher.

5. Gudetama: An Eggcellent Adventure

Kredit foto: Netflix

Gudetama si telur pemalas dengan enggan memulai petualangan luar biasa bersama Shakipiyo, anak ayam yang baru menetas dan bertekad menemukan ibu mereka.

Walau lebih ingin tidur sambil berselimutkan bacon, si loyo Gudetama menemani Shakipiyo yang penuh semangat menjalani misi sembari sigap menghindar dari ancaman menjadi santapan manusia.

6. Cunk On Earth

Kredit foto: Netflix

Melalui mockumentary jenaka ini, Philomena Cunk (Diane Morgan) mengajak penonton untuk ikut menjelajahi sejarah peradaban manusia di berbagai belahan dunia, antara lain Roma, Yunani, hingga Mesir.

Cunk turut menghadirkan sejumlah ahli untuk menjawab berbagai pertanyaannya yang tak terduga sekaligus mengocok perut.

7. Man Vs Bee

Kredit foto: Netflix

Komedian legendaris Rowan Atkinson berperan sebagai ayah kikuk bernama Trevor yang mati-matian melawan seekor lebah licik ketika ia bertugas menjaga sebuah rumah mewah.

Pertarungan sengit mereka menghasilkan kecelakaan kecil yang menyambung ke berbagai kekacauan lain, dari menghancurkan karya seni yang tak ternilai hingga kebakaran. Gerak-gerik tubuh dan mimik wajah Atkinson yang tak ada duanya menghasilkan tontonan komedi yang tak terlupakan!