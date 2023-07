Disebut Akan Kembali Memerankan Spider-Man, Tobey Maguire Siap Beri Kejutan

ERA.id - Tobey Maguire sudah berhenti memerankan karakter Spider-Man sejak tahun 2007, usai film Spider-Man 3 dirilis. Ia kembali menjadi Spider-Man sebagai cameo di Spider-Man: No Way Home, bersama Tom Holland dan Andrew Garfield.

Namun, kini beredar kabar bahwa Tobey Maguire akan kembali memerankan karakter Spider-Man. Hal ini diungkap oleh Thomas Haden Chruch, pemeran Sandman di Spider-Man 3.

"Jadi saya dengar rumor Sam Raimi hendak membuat film (Spider-Man) bersama Tobey (Maguire)," kata Thomas di ComicBook.

Thomas mengaku ingin ikut serta dalam film terbaru tersebut jika memang jadi diproduksi. Meski demikian, belum ada konfirmasi lebih lanjut mengenai hal itu dari rumah produksi.

"Dan kalau itu terjadi, saya mau ikut, setidaknya jadi cameo," tuturnya.

Sementara itu, Sam Raimi sudah sejak lama membicarakan kemungkinan untuk membuat film Spider-Man keempat. Ia hingga beberapa waktu masih mengatakan tertarik menggarapnya setelah terlibat proyek Doctor Strange in the Multiverse of Madness.