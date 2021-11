Beda Gaji, Kristen Dunst Terima Bayaran Lebih Kecil di Film Spider-Man Ketimbang Tobey Maguire

ERA.id - Pemeran Mary Jane Watson dalam film pertama Spider-Man, Kristen Dunst mengaku memiliki gaji yang berbeda dari Tobey Maguire. Dia mengatakan Tobey Maguire menerima bayaran lebih banyak dibandingkan dirinya.



"Perbedaan gaji antara saya dan Spider-Man (Tobet Maguire) sangat ekstrim. Saya bahkan tidak memikirkannya. Saya hanya seperti, 'Oh ya, Tobey sedang bermain Spider-Man," kata Kristen Dunst, dikutip The Independent, Selasa (16/11/2021).



Sayangnya Dunst tidak menjelaskan secara spesifik tentang berapa banyak dia dibayar untuk peran Mary Jane Watson. Sementara Maguire diketahui menerima bayaran 5,4 juta dolar (Rp76 miliar) untuk perannya sebagai Peter Parker dalam film debutnya.



gaji kristen dunst di spider-man (Dok: IMDb)



Terlepas dari dugaan kesenjangan gaji, baik Dunst dan Maguire menandatangani film ketiga dalam seri yang dirilis pada 2007. Film itu juga menjadi peran terakhirnya sebagai MJ.



Perbedaan gaji itu dimaklumi olehnya lantaran saat itu dia masih berusia sangat muda. Namun akhirnya dia mengetahui bahwa lawan mainnya mendapat bayaran yang jauh lebih tinggi dibandingkan dirinya.



"Karena saya masih muda, saya berpikir, 'Oh wow, saya dibayar banyak uang untuk film Spider-Man'. Tapi yang pasti laki-laki itu dibayar lebih." katanya.



Meskipun mengalami perbedaan gaji yang ekstrim dan sudah lebih dari satu dekede meninggalkan peran ikonik itu, Dunst mengatakan bahwa dia terbuka untuk mengulangi perannya. Dia menyebut hal itu sebagai sesuatu hal yang menyenangkan untuk dilakukan.



"Saya akan melakukannya. Mengapa tidak? Itu akan menyenangkan. Saya tidak akan pernah mengatakan tidak untuk hal seperti itu. Saya akan menjadi MJ tua pada saat ini dengan bayi Spidey kecil," katanya kepada Variety, Selasa (16/11/2021).



Film Spider-Man pertama diketahui menghasilkan 821 juta dolar (Rp11,8 triliun) dan sekuelnya di tahun 2004 meraup penghasilan 789 juta dolar (Rp11,2 triliun).



Terlepas dari bayaran berbeda dalam film Spider-Man, Kristen Dunts telah banyak terlibat dalam film-film populer lainnya. Baru-baru ini dia juga disibukkan dengan berbagai proyek menarik seperti Melancholia, The Beguiled, dan On Becoming a God in Central Florida.







