Bakal Rilis Blu-Ray, 100 Menit Adegan Spider-Man: No Way Home yang Dihapus Siap Ditayangkan

ERA.id - Kesuksesan besar yang diraih film Spider-Man: No Way Home membuat pihak Sony Pictures dan Marvel Studios memberikan kejutan kepada penggemar. Mereka akan menayangkan adegan film tersebut yang dihapus berdurasi 100 menit.



Dilansir dari Movieweb, dengan durasi film resmi yang ditayangkan adalah 148 menit, makan total dengan durasi adegan yang dihapus, Spider-Man: No Way Home akan memiliki durasi 4 jam lebih. Namun, para penggemar bisa menikmati adegan yang dihapus tersebut dalam versi Blu-Ray.



Bonus konten dari film yang dibintangi oleh Tom Holland ini disebut akan mencakup berbagai aspek film. Mulai dari adegan alternatif, banyaknya easters eggs atau pesan-pesan tersembunyi dari film, perbandingan sebelum efek diimplementasikan, dan kemungkinan film pendek Peter Parker menyelesaikan tugas sebelum menjalankan misinya.



