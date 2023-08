Dinilai Provokatif hingga Tuai Kritikan Pedas, Series The Idol Tak Lanjut ke Musim 2

ERA.id - HBO akhirnya buka suara terkait kelanjutan dari series The Idol. Setelah penayangannya yang dinilai provokatif hingga menuai kritikan pedas, series tersebut diputuskan untuk tidak lanjut ke musim kedua.

Keputusan tersebut diambil setelah melakukan diskusi panjang dan penuh pertimbangan oleh produser dan para kreator series The Idol.

“The Idol adalah salah satu program orisinal HBO paling provokatif dan kami senang dengan respons kuat dari penonton,” kata juru bicara HBO dilansir dari Variety.

“Setelah banyak pemikiran dan pertimbangan, HBO serta kreator juga produser telah memutuskan untuk tidak melanjutkan ke musim kedua,” tambahnya.

Lebih lanjut, HBO pun berterima kasih kepada para kreator yang sudah berpartisipasi dalam pembuatan series yang juga dibintangi Jennie BLACKPINK itu. Mereka juga berterima kasih kepada para penggemar yang sudah menonton.

“Kami berterima kasih kepada kreator, pemain, dan kru atas kerja sama yang luar biasa,” pungkasnya.

Sementara itu, sebelumnya HBO sempat membantah kabar series The Idol yang tak akan lanjut ke season dua pada Juni 2023 lalu. Kabar ini sebelumnya muncul lewat Page Six yang mengabarkan bahwa Abel Tesfaye atau The Weeknd salah satu pelopor series ini tak tertarik melanjutkan season duanya.