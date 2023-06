Tak Terima Disebut Menjijikan, Abel Tesfaye Malah Bilang Adegan Intim di The Idol Keren

ERA.id - The Weeknd atau Abel Tesfaye buka suara terkait kritikan mengenai adegan intimnya bersama Lili-Rose Depp di serial The Idol. Sebelumnya adegan tersebut menuai kritikan karena dinilai menjijikan dan Abel disebut terlalu cabul.

Mengenai kritikan tersebut, Abel mengatakan bahwa adegan tersebut dibuat dengan referensi film thriller erotis klasik, Bacic Instinct karya Paul Verhoeven. Ia menyebut bahwa hal lain dari adegan tersebut keren, bukan menjijikan seperti publik katakan.

"Tidak ada yang seksi tentang itu. Ketika kami menggunakan Basic Instinct sebagai referensinya, kami menggunakan milik Verhoeven. Verhoeven adalah raja film thriller satir tahun 90-an, betul jika momen seksi ada di film beliau. Tapi ada juga momen lain yang terkesan memalukan tapi tetap keren," jelas Abel Tesfaye dilansir dari ET.

Abel mengatakan bahwa ungkapan penonton yang menyebut adegan intim di The Idol menjijikan hanya karena mereka terhubung secara emosi dengan karakter di serial tersebut. Ikatan emosi tersebut yang membuat penonton menyebut adegan itu menjijikan.

"Orang ini sedang dalam kesulitan, situasi ini adalah situasi di mana dia tidak seharusnya berada di sini," tuturnya.

Lebih lanjut, pelantun lagu "Call Out My Name" itu mengatakan bahwa karakternya sebagai Tedros memang bukanlah pria yang baik. Dengan karakternya itu dan jalan ceritanya, Abel menyatakan bahwa serial The Idol menyajikan perasaan naik turun di penonton saat menontonnya.

"Dengan pertunjukkan ini, kami suka bermain dengan emosi. Kami menguasai perasaan Anda melalui pertunjukkan itu. Itu tidak pernah menjadi nada yang konsisten, dan itu sengaja," pungkas Abel Tesfaye.

Sebagai informasi, serial The Idol kembali menuai kritikan pedas usai menayangkan episode keduanya. Pada episode tersebut, terdapat adegan Tedros (Abel Tesfaye) yang menggoda Jocelyn (Lily) dengan kata-kata kotor yang eksplisit, ketika perempuan itu di kondisi emosinya yang tak stabil.