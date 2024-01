Masuk 13 Nominasi, Film Oppenheimer Dominasi Ajang Piala Oscar 2024

ERA.id - Film Oppenheimer sukses mendominasi ajang Academy Awards atau Piala Oscar 2024. Film yang disutradarai oleh Christopher Nolan itu berhasil masuk dalam 13 nominasi.

Oppenheimer dinominasikan untuk Best Picture, Best Director untuk Christopher Nolan, Best Actor untuk Cillian Murphy, Best Supporting Actor untuk Robert Downey Jr., Best Supporting Actress untuk Emily Blunt.

Tak hanya itu, film ini juga mendapat nominasi untuk kategori Best Original Score, Best Cinematography, Best Adapted Screenplay, Best Production, Best Costume Design, Best Makeup and Hairstyling, dan Best Film Editing.

Untuk kategori bergengsi Best Picture, Oppenheimer bersaing dengan sembilan film lainnya. Film tersebut yakni Anatomy of a Fall, Killers of the Flower Moon, Maestro, Poor Things, Barbie, dan lainnya.

Masuknya Oppenheimer dan Barbie di kategori Best Picture Piala Oscar 2024 ini sontak mencuri perhatian. Ini lantaran kedua film tersebut tayang di tanggal yang sama, 19 Juli 2023.

Kedua film tersebut berhasil menjadi fenomena double blockbuster pada saat itu. Kedua film sama-sama mengantongi pendapatan lebih dari 2 miliar dolar atau setara dengan Rp31,4 miliar secara global ketika tayang di Juli 2023.

Sementara itu, malam puncak ajang Piala Oscar 2024 akan digelar di Dolby Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat, pada 10 Maret 2024. Ajang ini akan kembali dipandu oleh Jimmy Kimmel untuk keempat kalinya.