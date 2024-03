Delapan Kali Masuk Nominasi, Christopher Nolan Raih Oscar Pertama: Sangat Berarti Bagi Saya

ERA.id - Christopher Nolan resmi menjadi pemenang Oscar stelah delapan nominasi dalam dua dekade membuat film disematkan kepada dirinya. Nolan membawa pulang piala Oscar lewat film Oppenheimer.

Sepanjang kariernya sebagai sutradara, Nolan berulang kali dinominasikan untuk Oscar, tapi selalu gagal dimenangkan. Dia pernah dinominasikan untuk Memento (penulisan skenario) tahun 2000, Inception tahun 2010 (gambar terbaik, penulisan skenario) dan Dunkirk tahun 2017 (gambar terbaik, penyutradaraan).

“Kepada Akademi film baru berusia lebih dari 100 tahun. Kami tidak tahu ke mana arah perjalanan luar biasa ini setelahnya. Tetapi mengetahui bahwa Anda menganggap saya adalah bagian yang berarti darinya sangat berarti bagi saya," kata Nolan dalam pidato kemenangannya.

Dalam pemilihan sutradara tahun ini, Nolan dinominasikan melawan Justine Triet (Anatomy of a Fall), Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon), Yorgos Lanthimos (Poor Things) dan Jonathan Glazer (The Zone of Interest). Meskipun persaingannya sangat ketat, Nolan menjadi favorit untuk menang karena dia telah dijamu di hampir setiap upacara pendahulunya, termasuk DGA Awards dan Golden Globes.

Dari panggung, dia mengucapkan terima kasih kepada sejumlah nama, termasuk istrinya, Emma Thomas, produser hingga para aktor di Oppenheimer.

“Terima kasih kepada mereka yang telah mempercayai saya sepanjang karier saya,” tutupnya.

Nolan juga menulis dan memproduseri Oppenheimer, sebuah epik sejarah berdurasi tiga jam tentang pembuatan bom atom selama Perang Dunia II. Kisah ini mengikuti karier J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), dari usahanya di Los Alamos untuk membuat senjata pemusnah massal yang mengakhiri perang hingga akhirnya jatuh dari kejayaan selama sidang izin keamanan.

Oppenheimer menjadi fenomena box office dengan pendapatan 957 juta USD secara global dan menjadi film terbesar ketiga pada tahun 2023. Film tersebut meraih 13 nominasi Oscar (termasuk film terbaik), terbanyak dari semua film pada upacara tahun ini.

Film ini juga mendapat nominasi untuk aktor terbaik (Murphy), aktor pendukung (Robert Downey Jr.), aktris pendukung (Emily Blunt) dan skenario adaptasi. Film tersebut membawa pulang total tujuh penghargaan dan menjadi film terlaris yang memenangkan film terbaik dalam lebih dari dua dekade.

“Setiap dari kami yang membuat film tahu bahwa Anda memimpikan momen ini,” kata istri Nolan dan mitra produksi lamanya, Emma Thomas, saat menerima penghargaan film terbaik.

“Saya sudah lama memimpikan momen ini. Tampaknya sangat tidak mungkin hal itu akan terjadi," pungkasnya.

Sepanjang karirnya, Nolan telah menciptakan hits kritis dan komersial seperti trilogi Dark Knight dan Interstellar. Meski begitu, dia mengaku terkejut dengan sambutan terhadap Oppenheimer, sebuah drama beranggaran besar yang jarang bisa menarik perhatian para kritikus dan penonton secara besar-besaran.