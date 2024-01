Berperan Sebagai Gleen Fredly, Marthino Lio Puji Karakter Sang Mendiang: Nggak Pernah Mengeluh

ERA.id - Aktor Marthino Lio berperan sebagai mendiang Glenn Fredly dalam film biopik Glenn Fredly The Movie. Terpilihnya Marthino Lio untuk memerankan film yang diproduksi Daniel Mananta ini direkomendasi dari Mutia Ayu, istri mendiang Glenn Fredly.

Peraih gelar Aktor Terbaik Piala Citra 2022 ini mengaku tim film Glenn Fredly selalu menemukan solusi terbaik. Selama proses syuting, sang aktor tidak merasakan kendala. Selain itu, proses syuting dijalankannya terbilang cepat.

"Penemuan solusinya itu keren banget dan proses syutingnya 12 jam, itu enak banget asli. Syutingnya cepat, tanpa kendala, keren banget," ujar Marthino Lio, saat ditemui XXI Epicentrum, Jl. H. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (24/1/2024).

Marthino Lio memuji karakter pelantun lagu "Kisah Romantis" ini yang sangat baik, kuat dan tegar. Selain itu, Marthino juga menanyakan karakter dari Glenn Fredly kepada kerabat terdekat sang mendiang.

Konferensi pers Glenn Fredly The Movie (Foto: Era.id/Adelia)

"Proses gue alamin ketika melihat sosok Bung Glenn sangat kuat, tegar dan setiap sebelum syuting interview kenalan mendiang, nggak pernah nemuin bung Gleen mengeluh," ucap Marthino Lio.

Tak pernah mengeluh, suami Delia Husein ​ini mengatakan permasalahan hidup dan kisah percintaan Gleen Fredly selalu dituangkan lewat lagu ciptaannya.

"Jadi dia nggak pernah ceritain rasa sakit hatinya. Nggak, nah ini orang taste of power and keep your self," kata Marthino Lio.

Maka dari itu, pria berusia 34 tahun ini tak heran jika karya lagu-lagu yang dipopulerkan Glenn Fredly tak lekang waktu. Bahkan, sampai saat ini lagu yang dipopulerkan sang mendiang masih banyak didengar masyarakat Indonesia.

"Dan tuangin ke lagu sebesar itu. Ya pantesan aja mengeluarkan lagu luar biasa." tambahnya.

Film Glenn Fredly The Movie merupakan persembahan DAMN! I Love Indonesia Pictures yang bekerja sama dengan Adhya Pictures. Layar lebar ini mengangkat kisah mendiang Glenn Fredly itu disutradarai oleh Lukman Sardi, diproduseri Daniel Mananta dan Robert Ronny.

Kabar mengenai proyek film Glenn Fredly The Movie itu berjarak sekitar tiga tahun setelah sang musisi legendaris wafat pada 8 April 2020. Ia meninggal dunia karena mengidap penyakit meningitis. Glenn Fredly The Movie dijadwalkan tayang di bioskop pada tahun 2024.