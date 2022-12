Cerita Kristo Immanuel Ditawari Casting Lewat DM, Sempat Dikacangin Sampai Deg-degan

ERA.id - Kristo Immanuel akhirnya melebarkan kariernya di dunia layar lebar dengan membintangi film The Big 4. Untuk tampil di film tersebut, Kristo ternyata melalui proses casting yang cukup unik.



Influencer dan komedian berusia 25 tahun itu dicasting langsung oleh sang sutradara yakni Timo Tjahjanto. Kristo dicasting oleh Timo melalui pesan yang dikirimkan lewat Direct Message (DM) Instagram.



"Ditawarin via DM sama pak Timo. 'To, casting dong', gitu," ujar Kristo saat konferensi pers di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2022).

Kristo Immanuel main Big 4 (Dok: Era.id/Yesica)

Saat itu Kristo mengaku tak menyangka bahwa ia ditawari untuk menjadi salah satu pemeran utama. Ia awalnya mengira hanya akan menjadi pemeran pendukung, sehingga merasa kurang percaya diri.



"Waktu sampai role casting, tiba-tiba 'ini ceritanya tentang Big 4, kamu jadi salah satu Big 4-nya. Terus kamu bisa pakai aksen timur nggak sekarang?' digituin langsung. Terus gue deg-degan banget," jelasnya.



Usai casting, Kristo mengatakan bahwa ia tidak mendapat konfirmasi apa pun dari Timo, yang membuatnya sangat gugup. Hingga akhirnya Kristo mengetahui ia lolos casting setelah Timo mengunggah separuh wajahnya di jajaran karakter film The Big 4.



"Nggak ada calling lagi. Gue nggak tahu apa-apa, tiba-tiba pak Timo upload karakter Pelor, sketch-nya mirip saya. Terus gue kayak kepedean, kok mirip," pungkas Kristo Immanuel.



Sementara itu, The Big 4 merupakan film bercerita tentang empat mantan pembunuh yang menjaga nasihat mendiang sang mentor untuk menjaga anaknya. Suatu ketika sang anak datang untuk mencari kebenaran dari kematian sang ayah.



Selain Kristo Immanuel, film ini dibintangi oleh Putri Marino, Abimana Aryasatya, Arie Kriting, Lutesha, Marthino Lio, hingga Michelle Tahalea. Film ini ditayangkan di Netflix mulai 15 Desember 2022.