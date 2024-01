Garap Film Biopik Glenn Fredly, Daniel Mananta Akui Banyak Penasaran dengan Kisah Cinta Mendiang

ERA.id - Daniel Mananta menjadi produser film biopik Glenn Fredly The Movie. Film Glenn Fredly The Movie merupakan proyek pembuatan film biopik tentang kisah hidup Glenn Fredly, baik itu karier dunia musik maupun percintaan.

Suami Viola Maria ini mengaku bersyukur sekaligus merinding usai melihat poster dan trailer film Glenn Fredly The Movie. Poster itu memperlihatkan foto Marthino Lio yang memerankan karakter sang mendiang.

Tak hanya karier musik, Daniel Mananta mengaku banyak orang-orang penasaran dengan kisah cinta Glenn Fredly semasa hidupnya. Film Glenn Fredly The Movie mendapat sambutan hangat dan dukungan dari masyarakat Indonesia.

"Gue bersyukur melihat trailernya merinding banget," ujar Daniel Mananta, saat ditemui XXI Epicentrum, Jl. H. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (24/1/2024).

"Semua orang dikasih lihat film Glenn Fredly yang akan dibuat mereka menanyakan wih mereka penasaran dengan kisah cintanya," lanjutnya.

Konferensi pers Glenn Fredly The Movie (Foto: Era.id/Adelia)

Tak hanya dengan Mutia Ayu, Film ini juga memperlihatkan kisah cinta Glenn Fredly dengan mantan kekasihnya, Nola B3 maupun mantan istri, Dewi Sandra. Film ini juga sudah mendapatkan izin dan persetujuan dari pihak terkait.

"Makanya kita akan menampilkan bung Glenn dengan kekasihnya yang mungkin sangat berpengaruh musik dari bung Glenn. Makanya cinta musik hingga akhirnya berimpact dengan akhirnya punya keluarga bersama Mutia Ayu," jelas Daniel Mananta.

Menurutnya, penonton yang menyaksikan akan mengalami perasaan campur aduk. Ia merasa bahagia lantaran bisa mewujudkan membuat film Glenn Fredly The Movie.

"Ini kita kasih tahu the story behind the song, bung Glenn apa sih terjadi dari semua itu. Anda bisa saksikan semuanya bung Glenn Fredly The Movie, kita nyanyi bareng, nangis bareng, patah hati bareng. Semoga ini relate dengan teman-teman di Indonesia," beber Daniel Mananta.

Trailer film ini memperlihatkan 4 sosok wanita dalam perjalanan hidup seorang Glenn Fredly. Sosok 4 wanita, yaitu Mutia Ayu (diperankan oleh Zulfa Maharani), Nola (diperankan Alyssa Abidin), Dewi (Sonia Alyssa), ibu Glenn Fredly, Linda (Ruth Sahanaya).

Film Glenn Fredly The Movie merupakan persembahan DAMN! I Love Indonesia Pictures yang bekerja sama dengan Adhya Pictures. Layar lebar ini mengangkat kisah mendiang Glenn Fredly itu disutradarai oleh Lukman Sardi, diproduseri Daniel Mananta dan Robert Ronny.

Kabar mengenai proyek film Glenn Fredly itu berjarak sekitar tiga tahun setelah sang musisi legendaris wafat pada 8 April 2020. Ia meninggal dunia karena mengidap penyakit meningitis. Glenn Fredly The Movie dijadwalkan tayang di bioskop pada tahun 2024.