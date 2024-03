Trailer Film Para Betina Pengikut Iblis 2 Dirilis, Sajikan Cerita Lebih Menyeramkan

ERA.id - Max Pictures akhirnya secara resmi merilis trailer dan poster film horor Para Betina Pengikut Iblis 2, sekuel dari film pertamanya yang tayang di tahun 2023 lalu. Film ini kembali disutradarai oleh Rako Prijanto, dibintangi oleh Adipati Dolken, Mawar De Jongh, Sara Fajira, Hanggini, dan Gusti Rayhan.

Rako Prijanto menjanjikan bahwa sekuelnya ini akan menyajikan cerita yang lebih menegangkan dan penuh teror dibandingkan film pertamanya. Sisi kelam dari manusia dan pembalasan dendam menjadi fokus utama sekuel ini.

"Di film ini, saya ingin menjelajahi lebih dalam sisi kelam dari manusia dan bagaimana balas dendam dapat mengubah seseorang menjadi monster," ungkap Rako pada keterangan resmi.

Adipati Dolken mengaku beruntung bisa kembali memerankan tokoh iblis di film Para Betina Pengikut Iblis 2. Menurutnya iblis merupakan karakter yang variatif sehingga ia bisa mengeksplor banyak hal ketika memerankannya.

”Buat gue, salah satu hal yang beruntung bisa main karakter iblis, karena you can do anything tanpa ada halangan, lo enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Iblis tahu semuanya, iblis bisa semuanya. Menurut gue, tokoh ini sangat variatif. Variasinya itu banyak banget, kadang jadi anak kecil, jadi cewek, ya, buat aktor itu salah satu dream karakter lah,” tutur Adipati Dolken.

Hanggi sebagai salah satu pemeran dari para betina mengatakan bahwa film sekuel ini memiliki keunikan. Tidak hanya berfokus pada latar belakang kehidupan satu karakter saja, tetapi juga tiga karakter perempuan yang menjadi sorotan di dalamnya.

"Tiga perspektif betina-betina ini, bukan cuma tentang satu orang punya masalah sesuatu terus at the end apa gitu. Kalau ini enggak, ini benar-benar cerita tentang kita bertiga masing-masing punya rencana yang berbeda-beda," kata Hanggi.

Sementara itu, film Para Betina Pengikut Iblis 2 dijadwalkan untuk tayang di bioskop-bioskop seluruh Indonesia pada tanggal 28 Maret 2024.