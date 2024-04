Adaptasi dari Film Horor Perancis, Possession: Kerasukan Dalami Teror Psikologis dan Ketakutan Manusia

ERA.id - Rumah Produksi Falcon Black, siap menghantui bioskop dengan film horor terbarunya, Possesion : Kerasukan. Film ini merupakan adaptasi resmi dari film horor Perancis Possession yang terkenal dengan ketegangan dan terornya yang mencekam. Bahkan, di Perancis, film Possession masuk dalam jajaran film Box Office.

Possession : Kerasukan dibintangi oleh aktor dan aktris ternama Indonesia, seperti Darius Sinathrya, Carissa Perusset, Arswendy Beningswara, Nugie. Disutradarai oleh Robby Ertanto, film ini bukan hanya film horor biasa. Sedangkan skenarionya ditulis oleh Lele Laila.

Film ini akan memberikan pengalaman mencekam yang tak terlupakan dengan adegan-adegan menegangkan yang akan membuat penonton mendapatkan pengalaman mistis yang mengerikan.

Kisah Possesion : Kerasukan berpusat pada Faris (Darius Sinathrya) yang baru pulang dari tugas ketentaraan berbulan-bulan, langsung disambut oleh permintaan cerai dari istrinya, Ratna (Carissa Perusset).

Curiga ada laki-laki lain di balik perilaku aneh Ratna, Faris ingin menyelidiki berbagai kemungkinan, termasuk perselingkuhan. Tapi, yang sebenarnya terjadi mungkin di luar apa yang dia pikirkan, berujung pada sesuatu yang lebih menyeramkan dari yang dia duga.

Possesion : Kerasukan bukan hanya tentang jumpscare dan efek visual yang mengerikan. Film ini menggali lebih dalam ke dalam teror psikologis dan ketakutan terdalam manusia, seperti rasa kehilangan, trauma masa lalu, dan keraguan terhadap orang-orang terdekat.

Robby Ertanto mengatakan Possesion adalah film horor yang ingin memberikan pengalaman yang berbeda bagi para penonton.

"Untuk mendapatkan suasana yang mencekam, kita selalu mulai syuting di malam hari. Bahkan, ada beberapa scene besar ketika memblock sebuah gedung untuk dijadikan set hotel serta membuat hujan dan salah satu karakter haru kayang di tengah hujan sungguh pengalaman yang membuat seluruh tim yang terlibat merinding," ujar Robby, dari keterangan resmi Falcon Pictures.

Carissa Perusset yang memerankan tokoh Ratna, mengaku sangat tertekan selama syuting film ini.

"Karakterku adalah seorang wanita yang kehilangan akal sehatnya namun juga seorang wanita yang terpengaruh oleh sifat-sifat menyakitkan pria. There were moments during filming this where I felt quite depressed and lost. My character goes through a lot not only mentally but physically. I was uncomfortable most of the time," tutur Carissa.

Film Possesion : Kerasukan akan mulai menghantui bioskop Indonesia pada tanggal 8 Mei 2024. Bagi para penggemar film horor yang ingin merasakan sensasi teror yang berbeda, Possesion adalah film yang wajib ditonton.