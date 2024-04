Ngobrol Sampai Nyaman, Tiba-tiba Muncul Chemistry Antara Putri Marino Nicholas Saputra

ERA.id - Putri Marino mengungkapkan bahwa salah satu impian dalam kariernya sebagai aktris adalah beradu peran dengan Nicholas Saputra. Hal tersebut akhirnya terwujud lewat film The Architecture of Love, yang mendapuk mereka sebagai pemeran utama.

“Bermain sama mas Nicho adalah salah satu impian aku, karena aku kagum sekali dengan karya-karya mas Nicho. Akhirnya dipertemukan di sini,” ungkap Putri Marino saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (25/4/2024).

Istri Chicco Jerikho itu mengaku bahagia bisa beradu peran dengan Nicholas Saputra, terlebih dalam pembangunan chemistry mereka sangatlah mudah. Putri mengatakan bahwa dalam membangun chemistry, ia dan Nicholas hanya banyak mengobrol hingga merasa nyaman dan percaya satu sama lain.

“Lalu yang kedua, aku bahagia karena kita berdua punya metode yang sama untuk membangun chemistry, yaitu nggak ada metode sama sekali. Kita cuma ngobrol, kita membahas script, dari obrolan dan bahas script ada jokes yang muncul, ketawa-ketawa yang muncul. Itu yang membuat kita nyaman satu sama lain, percaya satu sama lain,” jelas Putri Marino.

Nicholas Saputra juga mengatakan hal yang sama dengan Putri, bahwa untuk membangun chemistry mereka banyak mengobrol dan dibantu oleh sang sutradara, Teddy Soeriaatmadja. Nicholas juga mengaku senang bekerja sama dengan Putri Marino yang sangat disiplin dan profesional.

“Kita itu prosesnya banyak diskusi, sama mas Teddy juga, saling membentuk karakter dan karena sering ketemu juga. Saya juga kagum sama Putri dia sangat disiplin, profesional, jadi sangat memudahkan untuk kita bekerja sama bisa efektif dan efisien,” pungkas Nicholas Saputra.

Sementara itu, film The Architecture of Love merupakan adaptasi dari novel berjudul sama karya penulis ternama, Ika Natassa. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 30 April 2024 mendatang.