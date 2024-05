Film Thailand How to Make Millions Before Grandma Dies Raih 300 Ribu Lebih Penonton di Hari Ke-5 Tayang

ERA.id - Film Thailand How to Make Millions Before Grandma Dies terus menunjukkan performa yang luar biasa di bioskop Indonesia. Di hari ke-5 penayangannya, film ini telah ditonton oleh 302.772 penonton.

Angka ini menunjukkan antusiasme yang tinggi dari para penonton Indonesia terhadap film ini. Cerita yang mengharukan tentang seorang cucu yang berusaha membantu neneknya yang sakit kanker untuk mewujudkan mimpinya telah menyentuh hati banyak orang.

Berdasarkan data dari akun X,@Cinepoint_ jumlah layar untuk film How to Make Millions Before Grandma Dies terus bertambah. Saat ini, film ini ditayangkan di 131 layar CGV (655 show), 79 layar Cinepolis (399 show), dan 93 layar XXI (468 show).

“Alhamdulillah, sejak hari pertama tayang, film How to Make Millions Before Grandma Dies mendapat antusias besar dari penonton,” ujar perwakilan CGV Cinemas, Lulu Fahrullah.

Film How To Make Millons Before Grandma Dies belakangan memang menjadi topik hangat netizen di media sosial. Banyak yang menonton film ini mengaku menangis terharu dan sedih melihat cerita yang disajikan begitu menyentuh.

Sementara itu, film How To Make Millions Before Grandma Dies sebelumnya juga sukses memuncaki tangga box office film di Thailand. Di Indonesia sendiri, film ini tayang mulai 15 Mei 2024 diseluruh bioskop Indonesia.