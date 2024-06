Film How to Make Millions Before Grandma Dies Sukses Tembus 3 Juta Penonton di Indonesia

ERA.id - Film Thailand How to Make Millions Before Grandma Dies sukses memperoleh 3 juta penonton di Indonesia. Hal ini diumumkan oleh KlikFilm sebagai distributor film tersebut di Instagram.

Pencapaian jumlah penonton hingga 3 juta tersebut diperoleh film tersebut setelah 22 hari penayangan di bioskop Indonesia.

“3.039.605 orang telah mengakui ketulusan M terhadap Amah. Terima kasih atas apresiasi dan antusiasme teman-teman yang sudah menonton How to Make Millions Before Grandma Dies yang tayang hingga saat ini,” tulis KlikFilm pada Kamis (6/6/2024).

Dengan jumlah tersebut maka How to Make Millions Before Grandma Dies sukses menjadi film Thailand terlaris di Indonesia sepanjang sejarah dan menjadi satu-satunya yang pernah tembus lebih dari 3 juta penonton.

Sebelumnya posisi tersebut dipegang oleh film Medium yang tayang pada Desember 2021 lalu. Film ini memperoleh 700 ribu lebih penonton di Indonesia.

Sementara itu, film How to Make Millions Before Grandma Dies yang disutradarai oleh Pat Boonnitipat. Film ini bercerita tentang seorang cucu yang merawat neneknya dengan tujuan tertentu, namun akhirnya menyadari banyak hal yang sebenarnya ia tak tahu.