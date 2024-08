Daftar Film Box Office yang Bakal Tayang di Netflix, dari Siksa Kubur Hingga How to Make Millions Before Grandma Dies

ERA.id - Netflix mengumumkan jajaran film box office terbaru yang akan hadir di platform setelah sebelumnya berhasil memikat penonton semasa penayangannya di bioskop Indonesia. Mulai dari Siksa Kubur yang telah meraih lebih dari 4 juta penonton di Indonesia, hingga How To Make Millions Before Grandma Dies yang memantik rasa haru, semuanya masuk Netflix!

Sutradara sekaligus penulis Siksa Kubur, Joko Anwar, berkomentar tentang Siksa Kubur yang akan tayang pada 16 September di Netflix, "Senang sekali Siksa Kubur akan melanjutkan perjalanannya di Netflix untuk menemukan penonton-penonton baru dari berbagai negara. Semoga lebih banyak orang bisa menikmati film Indonesia yang sarat akan cerita lokal yang unik serta mengapresiasi talenta yang terlibat di dalamnya."

Berikut daftar film-film favorit yang masuk Netflix periode Agustus - September 2024:

1. Badarawuhi di Desa Penari

Mulai tayang: 15 Agustus

Pemeran: Aulia Sarah, Maudy Effrosina, Jourdy Pranata

Perjalanan seorang wanita muda menuju suatu desa terpencil membuatnya bertemu siluman. Ia pun terseret ke dalam ritual maut. Film garapan Kimo Stamboel ini merupakan prekuel dari KKN di Desa Penari (2022) dan berhasil menjadi salah satu film terlaris pada tahun 2024 dengan menarik lebih dari empat juta penonton selama tayang di bioskop.

2. Dua Hati Biru

Mulai tayang: 22 Agustus

Dua Hati Biru (Netflix)

Pemeran: Angga Yunanda, Aisha Nurra Datau, Farrell Rafisqy

Bersatu lagi setelah terpisah tahunan lamanya, pasangan muda ini menjalani babak baru sebagai orang tua kala bersama-sama membesarkan putra mereka yang berusia empat tahun. Dua Hati Biru melanjutkan cerita film Dua Garis Biru (2019), yang meraih Piala Citra untuk Skenario Asli Terbaik di Festival Film Indonesia.

3. The Architecture of Love

Mulai tayang: 6 September

The Architecture of Love (Netflix)

Pemeran: Nicholas Saputra, Putri Marino, Jerome Kurnia

Diangkat dari novel Ika Natassa yang berjudul sama, drama romantis garapan sutradara Teddy Soeriaatmadja ini mengikuti perjalanan seorang penulis yang tengah mencari inspirasi di kota New York setelah ia bercerai. Setelah beberapa lama tanpa menghasilkan karya baru, pertemuannya dengan seorang arsitek misterius berujung pada sejumlah pertemuan berikutnya. Namun ada rahasia dan masa lalu yang kelam di balik itu.

4. How to Make Millions Before Grandma Dies

Mulai tayang: 11 September

How to Make Millions Before Grandma Dies (Netflix)

Pemeran: Putthipong Assaratanakul, Usha Seamkhum, Tontawan Tantivejakul

Film Thailand karya sutradara Pat Boonnitipat ini bercerita tentang seorang lelaki muda yang keluar dari pekerjaannya untuk merawat neneknya yang sakit keras. Di balik itu, ternyata ia menyimpan rencana untuk mendapatkan warisan jutaan dolar dari sang nenek. Namun ia kemudian mendapati bahwa memenangkan hati neneknya tidak semudah itu, terlebih ketika ia tahu bahwa ada pihak lain yang mengincar warisan tersebut. Semasa tayang di bioskop-bioskop Asia Tenggara pada tahun ini, How to Make Millions Before Grandma Dies menjadi salah satu film yang paling banyak memikat penonton.

5. Siksa Kubur

Mulai tayang: 16 September

Siksa Kubur (Netflix)

Pemeran: Faradina Mufti, Reza Rahadian, Slamet Rahardjo

Karya sutradara kawakan Joko Anwar, film ini mengikuti kisah Sita yang meragukan agama setelah kedua orang tuanya menjadi korban bom bunuh diri. Sejak itu ia bertekad untuk membuktikan bahwa siksa kubur itu tidak ada, namun ada konsekuensi yang menanti dirinya. Disaksikan lebih dari empat juta penonton di bioskop pada masa tayangnya, Siksa Kubur masuk dalam daftar film Indonesia terlaris pada tahun ini.