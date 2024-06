Film Tomb Rider Bakal Diadaptasi Jadi Serial Animasi, Siap Tayang pada Oktober 2024

ERA.id - Netflix mengumumkan serial animasi baru yang merupakan adaptasi dari film populer, Tomb Rider.

Film animasi itu bakal bertajuk Tomb Raider: The Legend of Lara Croft yang ditayangkan di platform Netflix pada 10 Oktober 2024. Mengutip laman Engadge, Netflix telah merilis cuplikan penggoda yang menunjukkan sedikit gambaran cerita serial animasi tersebut.

Serial Tomb Raider: The Legend of Lara Croft berlatar waktu setelah kejadian dalam cerita Survivor Trilogy, yang fokus pada petualang Lara Croft semasa muda.

Menurut deskripsi Netflix, "Tomb Raider: The Legend of Lara Croft" akan menceritakan bagaimana Lara Croft "terpaksa menghadapi dirinya yang sejati dan menentukan ingin menjadi pahlawan yang seperti apa" dalam petualangan untuk mencari artefak yang dicuri.

Pembuatan serial animasi ini pertama kali diumumkan pada 2021 dan produksinya dikerjakan oleh rumah produksi Legendary Television dan Powerhouse Animation, studio animasi yang membuat anime "Castlevania".

Tasha Huo, yang dikenal dengan serial "The Witcher: Blood Origin", bertindak sebagai produser eksekutif sekaligus penulis naskah "Tomb Raider: The Legend of Lara Croft".

Suara karakter utama Lara Croft diisi oleh aktris Hayley Atwell, yang berperan dalam "Mission Impossible - Dead Reckoning". Selain itu ada Allen Maldonado yang mengisi suara Zip dan Earl Baylon selaku pengisi suara Jonah Maiava.