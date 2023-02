Animasi How to Train Your Dragon Diadaptasi Versi Live-Action, Tayang 2025 di Bioskop

ERA.id - Film animasi How to Train Your Dragon akan diadaptasi ke versi live-action. Versi live-action dari film yang dinominasikan Oscar ini akan tayang di tahun 2025.

Dran DeBlois yang menulis dan menyutradarai trilogi animasi How to Train Your Dragon akan kembali duduk sebagai penulis sekaligus sutradara versi live-action. Film ini dijadwalkan tayang pada 14 Maret 2025.

How to Train Your Dragon mengikuti petualangan seorang remaja bernama Hiccup yang berteman dengan naga, Toothless. Serial fantasi ini didukung oleh Universal dan DreamWorks berdasarkan buku-buku karya Cressida Cowell.

Kepopuleran kisah Hiccup ini telah melahirkan tiga serial TV yakni DreamWorks Dragons, Rescue Riders, dan The Nine Realms. Bukan hanya itu saja, How to Train Your Dragon juga memiliki wahana hiburan pertunjukan langsung, How to Train Your Dragon on Ice.

Selain berperan sebagai sutradara dan penulis, DeBlois juga akan duduk di bangku produser. Ia akan bekerja sama dengan Marc Platt sebagai produser, yang sebelumnya juga sukses lewat La La Land.

Sejauh ini belum diketahui siapa saja yang akan bermain dalam film live-action How to Train Your Dragon.