Akhir Cerita Anime "Demon Slayer" Bakal dijadikan Film Trilogi

ERA.id - Serial anime "Demon Slayer" bakal disuguhkan dalam bentuk film trilogi untuk mengungkap akhir ceritanya.

Pengumuman ini dikabarkan oleh Crunchyroll dan Sony Picture Entertainment yabg sekaligus mengumumkan akhir ceritanya bakal tayang di bioskop.

"Crunchyroll sangat senang dapat menghadirkan trilogi film ini kepada para penggemar di layar lebar, dan dijanjikan menjadi salah satu peristiwa pop kultur yang benar-benar epik dan berpengaruh di masa kita ketika tayang di bioskop," kata Presiden Crunchyroll Rahul Purini, seperti dikutip Antara.

Crunchyroll dan Sony Picture Entertainment mendapatkan hak cipta global atas penayangan film kecuali beberapa negara di Asia termasuk Jepang.

Film terakhir anime "Demon Slayer" bertajuk "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train" yang tayang pada tahun 2021 lalu mencetak rekor sebagai film anime terlaris sepanjang masa sekaligus film Jepang dengan pendapatan tertinggi di bioskop global, dengan penjualan tiket mencapai 500 juta dolar AS.

Anime "Demon Slayer" diadaptasi dari komik Jepang (manga) berjudul sama karya Koyoharu Gotoge yang diterbitkan oleh Shueisha’s Jump Comics.

Komik yang terdiri atas 23 jilid ini telah terjual lebih dari 150 juta kopi. Anime yang mengusung genre aksi fantasi ini disebut telah menjadi fenomena budaya global sejak debutnya pada tahun 2018.

Anime ini mengikuti kisah Tanjiro Kamado, seorang anak yang keluarganya dibunuh oleh iblis, bergabung dengan pasukan pembasmi iblis untuk mengubah adik perempuannya, Nezuko, kembali menjadi manusia setelah dia diubah menjadi iblis.

Adaptasi anime "Demon Slayer" diproduksi oleh studio animasi Ufotable yang berbasis di Tokyo.