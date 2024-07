Minions 3 Siap Tayang pada Pertengahan 2027

ERA.id - Kelanjutan film animasi Minions sudah dikonfirmasi pihak Universal Pictures dan Illumination. Keduanya mengabarkan kalau Minios 3 bakal menyapa penggemarnya di tahun 2027.

Universal Pictures dan Illumination mengumumkan film terbaru bertajuk "Minions 3" akan dirilis untuk menambah jajaran film dari waralaba animasi "Despicable Me".

Dua rumah produksi itu menyampaikan pengumuman tersebut setelah film "Despicable Me 4" yang debut pada 4 Juli lalu, berhasil meraup pendapatan dari penayangan di bioskop global sebesar 230 juta dolar AS.

Dikutip dari Antara, film animasi "Minions 3" tepatnya dijadwalkan bakal tayang di bioskop pada 30 Juni 2027. Pierre Coffin, yang sebelumnya mengarahkan tiga film pertama "Despicable Me" dan film pertama "Minions", kembali dipercaya sebagai sutradara untuk proyek film "Minions 3".

Sedangkan skenarionya ditulis oleh Brian Lynch yang sebelumnya pernah menulis naskah film "Minions" dan "The Secret Life of Pets". Chris Meledandri dan Bill Ryan dari studio animasi Illumination ditunjuk sebagai produser.

Sejak diluncurkan pada tahun 2010, film-film "Despicable Me" dan "Minions" disebut telah menjadi waralaba animasi global terbesar dalam sejarah, dengan total pendapatan mencapai hampir 5 miliar dolar AS.

Film Minions: The Rise of Gru yang dirilis pada tahun 2022 menduduki puncak box office global pada akhir pekan pembukaannya dan memecahkan rekor untuk penayangan di hari libur 4 Juli di AS dengan perolehan di bioskop domestik sebesar 125 juta dolar AS.

"Despicable Me 4" hampir mencapai angka tersebut, dengan pendapatan debut di bioskop domestik sebesar 122,6 juta dolar AS, dan diperkirakan akan kembali menduduki puncak tangga box office pada pekan kedua perilisannya, dengan pendapatan lebih dari 30 juta dolar AS.