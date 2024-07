Waralaba Despicable Me Sukses Raup USD5 Miliar

ERA.id - Film "Despicable Me 4" dari Illumination dan Universal Pictures telah membantu waralaba Despicable Me menjadi waralaba animasi pertama yang berhasil meraup USD5 miliar dolar AS (sekitar Rp80,5 triliun) di box office global menurut.

Waralaba animasi Despicable Me hingga Jumat (12/7/2024) berhasil mengumpulkan total USD5,025 menurut siaran publikasi hiburan Deadline.

"Despicable Me 4" akhir pekan ini diperkirakan menjadi film nomor satu secara global, dan memberikan tambahan USD136 dari bioskop seluruh dunia pada Minggu (14/7/2024).

Angka itu akan menambah perolehan global "Despicable Me 4" menjadi USD441 juta, yang meliputi USD210,45 dari bioskop domestik Amerika Utara dan USD230,7 juta dari 78 pasar box office internasional.

Animasi yang telah ditayangkan di mancanegara sejak empat pekan lalu itu kini telah ditayangkan pula di Jerman, Prancis, Inggris Raya, dan China.

"Despicable Me 4" selanjutnya dijadwalkan ditayangkan di Jepang pada 19 Juli, Korea pada 24 Juli, dan Italia pada 21 Agustus.

Pasar luar negeri terbesar animasi itu hingga Jumat (12/7/2024) adalah Australia (USD20,8 juta), disusul Meksiko (USD19,5 juta), Brazil (USD10,5 juta), Spanyol (USD9 juta), dan Argentina (USD 8,1 juta).

"Despicable Me 4" yang ditayangkan sejak 3 Juli 2024 disutradarai oleh Chris Renaud dan Patrick Delage.

Naskah animasi ini ditulis oleh Mike White dan Ken Daurio. Pengisi suara utamanya meliputi Steve Carell, Kristen Wiig, dan Pierre Coffin.

Universal Pictures telah mengumumkan bahwa animasi berikutnya dalam waralaba ini, "Minions 3", dijadwalkan ditayangkan mulai 30 Juni 2027.

Brian Lynch didapuk menjadi penulis naskah dan Pierre Coffin, pembuat film di balik tiga film pertama Despicable Me dan film pertama Minions, sebagai sutradara "Minions 3". Pierre Coffin juga merupakan pengisi suara Minions.