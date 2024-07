Kerja Bareng Lagi, Giorgino Abraham Ungkap Proses Bangun Chemistry dengan Marshanda

ERA.id - Giorgino Abraham tak bisa menutupi kebahagiaannya bisa kembali bekerja sama dengan Marshanda. Kali ini mereka bekerja sama dalam sebuah series baru WeTV berjudul Jangan Salahkan Aku Selingkuh.

Sebelumnya Giorgino dan Marshanda pernah bekerja sama dalam sinetron berjudul Karunia, yang dirilis pada 2012 lalu. Saat itu Giorgino masih pada tahap awal merintis kariernya di dunia hiburan.

“Pernah (kerja bareng). Jadi aku sama Caca (panggilan Marshanda) itu kenal sudah lama banget, di awal aku pindah ke Indonesia, itu pertama kali aku syuting bareng sama Caca. Itu 2011 atau 2012 gitu,” ungkap Giorgino Abraham saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, pada Rabu (24/7/2024).

“Iya kita pernah syuting bareng,” sahut Marshanda.

“Jadi senang banget ketemu lagi di sini, dipasangin. Semoga seru ya,” tambah Giorgino.

Meski demikian, dalam sinetron tersebut Giorgino dan Marshanda jarang beradu akting bersama dalam satu adegan. Dengan itu, keduanya harus membangun chemistry dari awal untuk membintangi series ini.

“Ya memang sudah kenal ya, tapi nggak terlalu dekat di project yang dulu ya,” ujar Giorgino.

“Kita dulu jarang satu scene bareng,” tambah Marshanda.

Untuk membangun chemistry dengan Marshanda, Giorgino mengaku tidak terlalu kesulitan. Terlebih Marshanda merupakan pribadi yang sangat terbuka sehingga mereka bisa nyaman terhadap satu sama lain dengan cepat.

“Pas di sini pasti trying to build chemistry nya nanti akan seperti apa, tapi akhirnya by time karena Caca juga sangat open book ya, so aku juga lebih nyambung, nggak ada bounderies aku sama Caca gitu,” jelas Giorgino Abraham.

Pada series Jangan Salahkan Aku Selingkuh ini, Giorgino dan Marshanda berperan sebagai suami istri. Namun, pernikahan mereka memiliki banyak masalah, termasuk kehadiran orang ketiga, yang diperankan oleh Stefan William.