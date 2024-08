Gadis Kretek Berhasil Masuk Nominasi Seoul International Drama Awards

ERA.id - Serial Gadis Kretek berhasil menorehkan prestasi baru di kancah internasional. Serial yang dibintangi oleh Dian Sastrowardoyo ini berhasil masuk Seoul International Drama Awards 2024.

Hal tersebut diumumkan oleh BASE Entertainment melalui unggahan Instagram. Series itu masuk dalam nominasi kategori Miniseries dan Best Actress untuk Dian Sastrowardoyo.

“Gadis Kretek masuk nominasi Seoul International Drama Awards!” tulis akun tersebut.

“Cigarette Girl (Gadis Kretek) masuk dalam nominasi kategori Internasional untuk Miniseries dan Dian Sastrowardoyo (Dasiyah) di kategori Best Actress!” tambahnya.

Ucapan terima kasih pun diberikan untuk para penonton yang ikut serta mempopulerkan film tersebut.

“Thank you for your continued support! Menyala terus perfilman Indonesia,” pungkasnya.

Pada nominasi kategori Miniseries, Gadis Kretek bersaing dengan 10 serial berbagai negara lainnya, yang di antaranya 3 Body Problem, After the Party, hingga The Worst Evitl. Dian Satrowardoyo sendiri bersaing dengan sejumlah aktris di antaranya Park So Yi dari Korea Selatan hingga Phoebe Tonkin.