"Moving" dan "Worst of Evil" Dapat Penghargaan Baeksang Arts Awards ke-60

ERA.id - Drama Korea (drakor) "Moving" dan "Worst of Evil" meraih penghargaan hiburan bergengsi Baeksang Arts Awards ke-60 di Seoul, Korea Selatan.

Dalam keterangan resmi Disney+ Hotstar, Sabtu, drakor “Moving” membawa pulang beberapa penghargaan di antaranya Grand Prize untuk kategori TV, Best Screenplay - TV untuk penulis cerita Kangfull, serta Best New Actor - TV untuk aktor Lee Jungha berkat penampilannya sebagai Bongseok di serial tersebut.

Sedangkan drakor “The Worst of Evil” berhasil meraih penghargaan Best Director - TV untuk sutradara Han Dongwook pada ajang Baeksang Arts Awards ke-60.

Drakor “Moving” bercerita tentang upaya sekelompok agen rahasia dari Korea Selatan untuk melindungi keluarga mereka yang memiliki kekuatan super dari ancaman dan eksploitasi lembaga pemerintah. Selain Lee Jungha, serial itu dibintangi oleh Ryu Seungryong, Han Hyojoo, dan Zo Insung.

Sementara itu, drakor “The Worst of Evil” berlatar di Seoul tahun 1990-an, bercerita tentang seorang petugas kepolisian yang menyamar demi menyusup ke sebuah organisasi kejahatan Korea.

Dia berusaha untuk menjatuhkan organisasi kejahatan itu dari dalam dan mengungkap segitiga obat terlarang berbahaya antara Korea, Jepang, dan China. Serial itu dibintangi oleh aktor ternama Ji Changwook, Wi Hajun, dan Lim Semi.

Sebelumnya, serial “Moving” menyabet beberapa penghargaan di ajang Busan International Film Festival’s Asia Content Awards & Global OTT Awards yakni Best Creative, Best Visual Effects, Best Writer (Kangfull), Best Lead Actor (Ryu Seungryong), Best Newcomer Actor (Lee Jungha), dan Best Newcomer Actress (Go Younjung).

Tak hanya itu, serial itu juga mendapat penghargaan Best Series dan Best Actress in a Series (Han Hyojoo) di Daejong International Film Award ke-59.