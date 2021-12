Spider-Man: No Way Home Sukses Besar, Tom Holland Sampaikan Terima Kasih ke Pemeran Pengganti

ERA.id - Kesuksesan film Spider-Man: No Way Home tak lepas dari para pemeran pengganti Tom Holland dalam beraksi. Tom pun turut menyampaikan terima kasih kepada para pemeran pengganti atas kesuksesan tersebut.



Melalui Instagram miliknya, kekasih Zendaya itu membagikan pesan manis kepada pemeran pengganti Spider-Man, Luke Scott dan Greg Townley. Tom berterima kasih kepada mereka karena film Spider-Man: No Way Home bisa berjalan sukses dan dicintai penggemar.



"Tanpa legenda ini, film ini tidak akan sebagus ini. Terima kasih teman-teman atas kerja keras dan dedikasi kalian," tulis Tom.







Dalam unggahan terpisah, aktor 25 tahun itu membagikan pesan menyentuh untuk rekan-rekannya di samping foto-foto grup saat hadir di acara karpet merah pemutaran perdana di Los Angeles.



Terlihat dalam foto itu kebersamaan para pemain Spider-Man mulai dari Benedict Cumberbatch, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, serta Benedict Wong hadir di acara tersebut.



"Saya tidak percaya kami benar-benar melakukannya. Berbagi layar dan hidup saya dengan orang-orang luar biasa ini benar-benar mengubah hidup. Film ini adalah karya cinta yang merayakan tiga generasi sinema," kata Tom dalam keterangan.



Lalu, kata Tom, mengerjakan film ini merupakan mimpi yang menjadi sebuah kenyataan. Dia pun beterima kasih atas semua cinta dan dukungan yang diberikan tiada henti selama bertahun-tahun.



"Ini benar-benar mimpi yang menjadi kenyataan dan saya selamanya berterima kasih atas semua cinta dan dukungan yang kami terima selama bertahun-tahun. Kami mencintaimu dan terima kasih dari lubuk hati kami. Nikmati filmnya. PS bawa tisu!" tutupnya.



Sejak tayang perdana beberapa waktu lalu film Spider-Man: No Way Home telah meraup pendapatan mencapai 587,2 juta USD atau sekitar Rp8,4 triliun selama akhir pekan. Film ini bahkan diprediksi akan menjadi seri terlaris dari Marvel dan Sony Pictures.

