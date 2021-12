Kim Kardashian Dihujat Usai Bagikan Spoiler Spider-Man: No Way Home

ERA.id - Kim Kardashian memicu amarah sekaligus hujatan publik khususnya penggemar Marvel atas perbuatannya. terbukti membagikan spoiler dari film Spider-Man: No Way Home di laman Instagram-nya.



Kemarahan penggemar ini terjadi usai Kim Kardashian membagikan foto di Instagram Story-nya saat menonton film Spider-Man: Ni Way Home. Spoiler itu dia bagikan kepada 273 juta pengikutnya di Instagram, Senin (27/12/2021).



Sejak menyadari kesalahan fatal yang dibuatnya, kekasih Pete Davidson itu langsung menghapus unggahan di Story-nya. Namun para penggemar sudah terlanjur kecewa dan menumpahkan amarahnya di media sosial. Kim dituding telah merusak babak ketiga dari aksi Tom Holland.



Tag: Kim Kardashian Spider-Man: No Way Home kim kardashian dihujat kim kardashian spoiler spider-man: no way home