Main Film Bareng Vanesha Prescilla, Sissy Prescillia Haru Teringat Mendiang Ayah Tercinta

ERA.id - Kakak beradik Sissy Prescilla dan Vanesha Prescilla tak kuasa menahan tangis kala menghadiri Gala Premier film Backstage yang dibintanginya. Perasaan haru itu lantaran Sissy dan Vanesha teringat akan mendiang ayahnya.



Selama Gala Premier film Backstage, Sissy dan Vanesha kembali diingatkan oleh mendiang ayahnya yang telah lama tiada. Di mana salah seorang kerabat Ayahnya hadir untuk memberinya selamat atas film pertama yang mempertemukan dirinya dengan Vanesha.



“Aku sempat bertemu sama kerabat baiknya Papa, Om Amazon kerbatnya papa menyampaikan kepada aku, peluk aku dan bilang ‘Sissy filmnya bagus sekali. Sissy sama Sasha bagus banget’. Dan kita say thank you sampai akhirnya Om Amazon bilang ‘papa pasti bangga banget’,” kata Sissy Prescilla selama Gala Premier, Rabu (22/12/2021).



