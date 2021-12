Review The Matrix Resurrections, Kembalinya Kisah Cinta Neo dan Trinity

ERA.id - Penantian para pecinta film trilogi fiksi ilmiah The Matrix akhirnya terbayarkan. Film keempat dari waralana tersebut, yakni The Matrix Resurrections akhirnya dirilis, pada Rabu (22/12/2021).



The Matrix Resurrections mengambil latar waktu 20 tahun setelah film ketiganya, di mana Neo (Keanu Reeves) berhasil mengalahkan Agen Smith. Dalam film terbaru ini, Neo sudah menjalani kehidupan normal sebagai Thomas Anderson, dengan sebuah program yang mengontrolnya.



Namun, kedamaian hidup Neo terusik sejak kedatangan Morpheus (Yahya Abdul Mateen II) dan Bugs (Jessica Henwick) yang memintanya kembali ke Matrix dan melawan musuh baru. Selain itu, ada juga misi Neo yang belum terselesaikan, termasuk menemui sang kekasih Trinity (Carrie-Anne Moss).

Alur cerita

Dengan menonton film terbaru ini, para penikmat film The Matrix sejak awal akan diajak nostalgia bersama. Nostalgia ini bisa dirasakan penonton tak hanya melalui dialog, tetapi juga melalui cuplikan adegan film-film sebelumnya.



Kembalinya kisah cinta Neo dan Trinity

Pada The Matrix Resurrections juga menampilkan kembali kisah cinta Neo dan Trinity. Setelah sempat terpisah, hubungan mereka kembali dan digambarkan secara rinci di film terbarunya.



Lewat film ini, penggemar akan mengetahui betapa berpengaruhnya dan pentingnya kekuatan penggabungan antara Neo dan Trinity terhadap Matrix. Penggemar juga akan kembali diajak nostalgia menyaksikan Keanu Reeves dan Casa-Anne Moss beraksi melakoni adegan laga di atas motor.

Efek visual yang epik

Diproduksi di tahun 2021, di mana teknologi CGI sudah begitu canggih, film The Matrix Resurrections menyajikan efek visual yang epik dan memanjakan mata penonton. Dengan efek visual tersebut, adegan dalam film ini tercipta dengan sempurna dan terlihat lebih realistis.

