Review Film The Policeman's Lineage, Dilema Polisi Melawan Prinsip Demi Mengungkap Kejahatan

Film Korea Selatan terbaru, The Policeman's Lineage siap menyapa penggemar di bioskop. Film ini diadaptasi dari novel asal Jepang yang berjudul "Blood of the Policeman", karya dari Joh Sasaki.



The Policeman's Lineage bercerita tentang dua orang polisi yang berbeda dalam menangani kasus kejahatan bersama. Choi Min Jae (Choi Woo Shik) merupakan polisi yang memiliki keyakinan jika polisi melakukan sesuatu yang ilegal meskipun telah terjadi selama proses penyelidikan, maka ia adalah seorang kriminal.



Dengan prinsipnya tersebut, Min Jae diminta untuk menyelediki polisi senior Park Kang Yoon (Cho Jin Woong) ketua tim investigasi, yang menangkap penjahat menggunakan caranya sendiri. Namun, selama penyelidikan tersebut, Min Jae mulai menyukai dan menyerupai Kang Yoon yang memiliki keyakinan bahwa pengejaran kejahatan harus terus dilakukan walaupun dengan cara ilegal.



