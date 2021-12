Review The King's Man: Titik Awal Agen Rahasia dengan Misi Penyelamatan Negara

ERA.id - Agen rahasia Kingsman akhirnya kembali beraksi lewat film The King's Man. Film yang merupakan titik awal agen rahasia kelas atas ini merupakan prekuel dari dua film sebelumnya, Kingsman: The Secret Service (2014) dan Kingsman: The Golden Circle (2017).



Prekuel dari dua film tersebut akhirnya di rilis oleh 20th Century Studios. Film ini berkisah tentang asal usul terbentuknya organisasi Kingsman di bawah Orlando Oxford (Ralph Fiennes). Dia bersama anaknya Conrad Oxford (Harris Dickinson) hidup di masa perang dunia pertama dan membawa misi untuk menyelamatkan negara.

review the king's man (Dok: 20th Century Studios)



Berbeda jauh dari dua film terdahulunya, The King's Man dibintangi oleh banyak aktor baru yang tidak pernah terlihat di dua film sebelumnya. Hal ini membuat penonton baru tidak perlu khawatir untuk menonton film ini.





review the king's man (Dok: 20th Century Studios)



Sementara itu untuk visual yang terlihat membuktikan bahwa film ini memang tentang agen rahasia kelas tinggi berbalut kemewahan. Belum lagi koreografi pertarungan yang dibuat brutal dan menyesakkan penonton.



Salah satu adegan pertarungan yang paling menarik ketika Olrando Oxford, Conrad Oxford, dan Shola melawan Grigori Rasputin. Rhys Ifans yang memerankan Rasputin menjadi bintang utama dalam adegan petarungan yang indah itu.

Tag: The King’s Man review the king's man kingsman