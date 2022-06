Usai Cabut dari Proyek Fast X, Justin Lin Kini Sutradari Film One Punch Man

ERA.id - Sutradara Justin Lin dipercaya oleh Sony Pictures untuk menyutradarai film adaptasi manga klasik, One Punch Man. Keterlibatan Lin ini muncul tak lama setelah ia mundur dari proyek Fast X.



Menurut laporan Deadline, Justin Lin akan bekerja sama dengan penulis skenario dari film Venom dan Jumanji: The Next Level, Scott Rosenberg dan Jeff Pinker. Proyek ini akan menjadi yang pertama setelah Lin mengumumkan ia mundur dari penyutradaraan film Fast X karena perbedaan prinsip kreatif.



Sebelum menyatakan mundur sebagai sutradara film Fast X, Lin sukses menyutradari empat film yang dibintangi oleh Vin Diesel tersebut dimulai dari film Tokyo Drift tahun 2006. Ia juga tercatat menyutradari film Star Trek Beyond yang rilis tahun 2018.



