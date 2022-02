Sutradara All of Us Are Dead Ungkap Keinginan Garap Musim Kedua, Angkat Kisah Kelangsungan Hidup Zombie

ERA.id - Sutradara serial All of Us Are Dead, Lee Jae Kyoo mengungkap keinginan sekaligus harapannya untuk menggarap musim kedua serial populer Netflix tersebut. Lee mengatakan musim kedua kemungkinan akan mengangkat kisah hidup para zombie.



Kesuksesan serial All of Us Are Dead ini membuat para penggemar sekaligus sutradara mengantisipasi kemungkinan musim kedua. Lee mengatakan kemungkinan besar musim kedua akan membicarakan tentang kelangsungan hidup zombie.



"Jika musim pertama bisa dibilang menyuguhkan kelangsungan hidup manusia, musim berikutnya bisa berbicara tentang kelangsungan hidup zombie. Saya berharap untuk menyajikan pemirsa dengan musim lain," kata Lee Jae Kyoo, dikutip Korea Herald, Selasa (8/2/2022).

all of us are dead musim 2 (Dok: Netflix)





