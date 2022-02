Lee Yoo Mi Akui Senang Dibenci Penonton All Of Us Are Dead: Terdengar Jahat, Tapi Aku Bahagia

ERA.id - Bintang serial All Of Us Are Dead, Lee Yoo Mi membagikan perasaannya tentang kebencian yang dia terima usai membintangi serial zombie populer. Lee Yoo Mi mengaku senang dirinya dibenci oleh para penonton.



Kesuksesan serial All Of Us Are Dead membawa nama Lee Yoo Mi kembali populer dan diperbincangkan publik. Namun berbeda dari serial Squid Game sebelumnya, Lee Yoo Mi kali ini tidak menerima banyak cinta melainkan kebencian dari karakter yang diperankannya.



Menanggapi hal tersebut, sahabat Jennie BLACKPINK itu mengaku tidak kesal atas komentar yang dia terima. Dia justru merasa senang setelah menerima kebencian yang luar biasa dari karakter Nayeon yang diperankannya.





Lalu, kata Lee Yoo Mi, perasaan senang yang dia alami setelah menerima komentar kebencian itu membuktikan aktingnya sukses di All Of Us Are Dead. Dia merasa berhasil meluapkan seluruh emosinya ke karakter Nayeon.



"Saya pikir (mendapat kebencian) berarti saya melakukan pekerjaan yang baik dengan akting dan menggambarkan emosi (karakter saya)," ungkapnya.



Meski merasa senang menerima komentar kebencian, Lee Yoo Mi mengakui hal itu terdengar sangat jahat bagi sebagian orang. Tetapi dia kembali menegaskan bahwa kebahagiaan itu mewakili perasaannya terhadap kerja kerasa dan akting yang sudah dia lakukan.



"Mungkin terdengar jahat bahwa saya merasa bahagia, tetapi ada kegembiraan tertentu dalam bagaimana hal itu membuat saya merasa, seperti saya dapat melihat kembali akting saya sendiri dan menemukan kedamaian," ucapnya.



Lee Yoo Mi berperan sebagai Nayeon di serial All Of Us Are Dead. Di mana karakternya digambarkan sebagai wanita yang egois dan berasal dari kalangan berada. Karakter itu pun sukses membuat seluruh penonton di seluruh dunia marah atas perannya.



Sementara itu, serial All Of Us Are Dead menuai kesuksesan besar dan menjadi salah satu tontonan populer di berbagai negara.

