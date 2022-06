Sukses Besar, Serial All of Us Are Dead Resmi Akan Lanjut ke Musim Kedua

ERA.id - Serial zombie All of Us Are Dead dipastikan akan melanjutkan ceritanya ke musim kedua. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Netflix, sebagai platform yang mendistribusikan serial tersebut.



"Apakah Lee Cheong San hidup? Untungnya All of Us Are Dead dilanjutkan ke musim kedua sehingga kita bisa cari tahu," tulis akun Netflix Geeked lewat cuitan Twitter pada Senin (6/6/2022).



Tak hanya Netflix, kanal YouTube The Swoon juga merilis teaser tentang pengumuman musim kedua serial tersebut. Terlihat pemeran utamanya, yakni Park Ji Hu, Yoon Chan Young, Cho Yi Hyun, dan Park Salomon kembali ke sekolah mereka untuk memulai cerita di musim kedua.



