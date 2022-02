Sabet Piala SAG Awards 2022 Bareng Lee Jung Jae, Bintang Squid Game Jung Ho Yeon Menangis Haru

ERA.id - Kebahagiaan tengah menyelimuti bintang serial Squid Game, Jung Ho Yeon dan Lee Jung Jae. Mereka baru saja berhasil menyabet piala di ajang penghargaan 28th Screen Actors Guild Awards (SAG) 2022, yang digelar di Santa Monica, California, Amerika Serikat, pada Minggu (27/2/2022).



Jung Ho Yeon berhasil memenangkan kategori Outstanding Performance by a Female Actress in a Drama Series. Untuk mendapatkan penghargaan kategori tersebut, Jung Ho Yeon berhasil mengalahkan Jennifer Aniston, Elisabeth Moss, Sarah Snook, dan Reese Witherspoon. Sedangkan Lee Jung Jae juga berhasil meraih penghargaan di SAG Awards 2022. Ia berhasil meraih piala kategori Best Drama Actor.



Saat akan memberikan sepatah dua kata akan kemenangannya tersebut, Jung Ho Yeon tak kuasa menahan tangis bahagianya. Ia tampak menangis bahagia sambil sesekali menyeka air matanya sebelum akhirnya mengucap terima kasih, terkhususnya para kru dan pemain Squid Game yang juga menghadiri acara tersebut.

"Terima kasih sudah membuat mimpiku menjadi kenyataan dan membuka jalan bagiku. Terima kasih buat teman-teman Squid Game," ujar sahabat Jennie BLACKPINK itu, dilansir dari Instagram @sagawards.



Sementara itu, Lee Jung Jae sendiri sangat berterima kasih atas penghargaan yang ia raih. Ia mengaku tak menyangka dan kemenangan itu adalah hal luar biasa baginya.

"Terima kasih. Ini adalah hal luar biasa yang kudapatkan. Aku sudah menuliskan sesuatu, tetapi tampaknya aku tidak bisa membaca itu. Terima kasih atas penghargaannya dan terima kasih kepada penggemar dan tim Squid Game," pungkas Lee Jung Jae.