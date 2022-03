Belajar Investasi Resmi Lewat Film The Other Side agar Tak Terjerat Investasi Bodong atau Bernasib Seperti Indra Kenz Ditahan

ERA.id - Penahanan Indra Kenz sebagai tersangka kasus dugaan penipuan berkedok trading binary option Binomo membuat publik sadar ada risiko besar jika salah investasi. Bahkan anak muda yang sedang belajar investasi dari nol pun banyak yang kena tipu.



Hal ini membuat Produser Lingkar Film prihatin. Dia berharap bisa memberikan edukasi yang benar dengan menggandeng PT Universal Broker untuk mempromosikan film The Other Side.



The Other Side diproduseri Ahmad Rifai yang merupakan pengacara kondang Tanah Air. Sementara untuk sutradara, diperankan oleh Girry Pratama yang sebelumnya sukses menggarap Mangga Muda, Kain Kafan Hitam dan beberapa film lainnya.



