Disney Tunda Rilis Film The Marvels dan Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Kenapa?

ERA.id - Disney dan Marvel Studios memperbarui tanggal rilis untuk "The Marvels" dan "Ant-Man and the Wasp: Quantumania".



The Marvels yang merupakan sekuel dari "Captain Marvel", yang dibintangi Brie Larson dan Samuel L. Jackson, sebelumnya telah dijadwalkan tayang pada 17 Februari 2023.



Film tersebut kini pindah tanggal tayang ke 28 Juli 2023, memberi jalan bagi "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" untuk mengisi slot tayang sebelumnya. Disebutkan salah satu alasannya adalah "Ant-Man 3" sudah berjalan lebih jauh dalam sisi proses produksi, sehingga keputusan dibuat untuk menukar tanggal peluncuran dengan "The Marvels".



