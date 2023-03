Film Ant-Man and the Wasp: Quantumania Dapat Review Jelek, Penulis Tak Menyangka: Itu Mengejutkan Saya

ERA.id - Penulis skenario film Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Jeff Loveness, terkejut kala filmnya mendapat review buruk. Ia tidak menyangka film yang ditulisnya menjadi salah satu film terburuk Marvel.

"Sejujurnya, ulasan itu mengejutkan saya. Saya berada di posisi yang cukup rendah. Itu bukan ulasan yang bagus, dan saya seperti, 'Apa?'," kata Jeff Loveness, dikutip Variety.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania menjadi salah satu film Marvel yang mendapat penilaian buruk di Rotten Tomatoes. Film ini mendapat skor 48 persen, menyamai skor terendah film Eternals sebesar 47 persen.

Bukan hanya itu saja, film ini bahan turun layar dengan cepat, sekaligus menandai penurunan terbesar kedua dalam sejarah Marvel Cinematic Universe (MCU). Meski demikian, Jeff mengaku sangat bangga dengan apa yang ditulisnya.

"Saya sangat bangga dengan apa yang saya tulis untuk Jonathan (Majors) dan Michelle Pfeiffer. Saya pikir itu hal yang bagus, Anda tahu? Jadi saya sangat sedih, dan saya sangat sedih karenanya," ungkapnya.

Ant-Man and the Wasp: Quantumnia menandai debut Jeff Loveness di Marvel Cinematic Universe. Dia memulai kariernya di Hollywood sebagai penulis di Jimmy Kimmel Live!, sebelum dia melompat ke Rick and Morty dari Adult Swim.

Jeff Loveness akan kembali bekerja sama dengan Marvel untuk mengembangkan naskah Avengers: The Kang Dynasty.