Bintang Sex Education Gantikan Jodie Whittaker di Film Doctor Who

ERA.id - Bintang Sex Education, Ncuti Gatwa, resmi menggantikan posisi Jodie Whittaker dalam film Doctor Who. Gatwa akan menjadi dokter ke-14 dalam film Doctor Who.



Aktor 29 tahun itu mengambil alih peran Jodie Whittaker, yang telah memainkan dokter ke-13 sejak 2017. Gatwa juga tercatat menjadi aktor kulit hitam pertama yang mengambil peran utama dalam Doctor Who di tahun 2023.



Gatwa mengatakan bahwa dirinya sangat bersemangat tentang perannya di Doctor Who. Dia juga merasa sedikit takut lantaran peran yang dia mainkan memiliki arti mendalam bagi penonton di seluruh dunia.







Meski pun sedikit merasa ketakutan, Gatwa berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan hal yang sama dengan para aktor terdahulu.



"Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan hal yang sama," katanya.



Chief Content Officer Doctor Who, Charlotte Moore mengatakan Gatwa adalah salah satu aktor muda yang berbakat dan bisa membawa karakternya di Doctor Who menjadi luar biasa.



Sementara Russell Davies mengatakan Gatwa berhasil mencuri perhatiannya dan merebut Doctor saat syuting dengannya.



"Merupakan suatu kehormatan untuk bekerja dengannya, dan suatu kebanggaan, saya tidak sabar untuk memulai. Saya yakin Anda sangat ingin tahu lebih banyak, tetapi kami menjatah diri kami sendiri untuk saat ini, dengan akhir epik Jodie yang luar biasa yang belum datang. Tapi saya berjanji, 2023 akan spektakuler!" kata Russell.







