Cha Eun Woo ASTRO Pertimbangkan Tawaran Main Film Hollywood Bareng Rebel Wilson

ERA.id - Aktor sekaligus idol Cha Eun Woo ASTRO dikabarkan sedang mempertimbangkan tawaran untuk bermain di film Hollywood. Eun Woo menerima tawaran untuk bergabung bersama Rebel Wilson dalam film K-Pop: Lost in America.



Agensi Cha Eun Woo, Fantagio membenarkan bahwa artisnya telah menerima tawaran untuk bergabung dalam film K-Pop: Lost in America. Namun dalam pernyataan agensi, sejauh ini pihaknya belum mengkonfirmasi apa pun terkait tawaran tersebut.



"Cha Eun Woo secara positif meninjau (tawaran) untuk membintangi K-Pop: Lost in America, tetapi tidak ada yang dikonfirmasi," kata Fantagio, dikutip My Daily, Jumat (1/7/2022).



