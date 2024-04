Keseruan Fancon Cha Eun Woo di Jakarta, Sajikan Aksi Panggung Memukau hingga Ungkap Ingin ke Bali

ERA.id - Idol sekaligus aktor Cha Eun Woo ASTRO sukses menggelar fan meeting concert atau fancon pertamanya di Jakarta, yang bertajuk Just One 10 Minutes Mystery Elevator, di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Sabtu (20/4/2024).

Pada fancon tersebut terjadi banyak keseruan yang dilakukan Cha Eun Woo dan para penggemar yang hadir. Cha Eun Woo membuka fancon dengan menyanyikan lagu "10 Minutes" yang dipopulerkan oleh Lee Hyo Ri.

Kemudian ia menyanyikan lagu solonya "Fu*king Great Time". Setelah menyanyikan dua lagu, ia menyapa para penggemarnya dan mengatakan bahwa kedatangannya kali ini lebih istimewa dengan aksi panggung yang memukau.

"Apa kabar? Saya Cha Eun Woo," kata Cha Eun Woo dalam bahasa Indonesia.

"Kali ini lebih istimewa karena bukan fan meeting, tapi fancon pertama saya. Karena ini fancon, stage-nya pasti lebih banyak lagi," tambahnya.

Cha Eun Woo menyanyikan lagu-lagu pada album solonya yang bertajuk ENTITY, termasuk lagu "STAY". Usai menyanyikan lagu tersebut, ia bermain dengan menirukan emoji dan mengungkapkan informasi seputar dirinya belakangan ini.

Bintang drama True Beauty itu mengaku bahwa ia sedang belajar berenang. Ini dilakukannya karena ia ingin liburan di Bali dan berenang di sana.

"(Hal yang dipelajari saat ini) berenang, hanya ingin berenang. Soalnya pengin berenang di Bali," tuturnya..

Cha Eun Woo juga menyanyikan lagu Backstreet Boys, "As Long As You Love Me", dan mengajak para penggemar bernyanyi bersama. Ia juga membuat rasi bintang dari inisial nama kota Jakarta, yang masuk menjadi bagian tur fanconya.

Pada fancon ini, ia total membawakan 11 lagu, dan menunjukkan tariannya dengan menggunakan lagu ASTRO. Ia terakhir menyanyikan soundtrack drama True Beauty yang ia bintangi yakni "Love So Fine", dan berterima kasih pada penggemar yang sudah hadir.

"Sampai di sini, Cha Eun Woo. Terima kasih, aku cinta kamu," tutup Cha Eun Woo dengan bahasa Indonesia.