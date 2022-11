7 Cara Menghilangkan Candu Judi untuk Menikmati Piala Dunia Tanpa Kegiatan Negatif

ERA.id - Piala Dunia 2022 di Qatar telah dimulai. Sayangnya, Piala Dunia kerap diisi dengan kegiatan negatif oleh sebagian masyarakat, yaitu perjudian. Beberapa orang merasa sudah ingin berhenti dari kebiasaan ini, tetapi masih saja tergoda. Cara menghilangkan candu judi perlu dilakukan agar kebiasaan buruk ini berhenti.

Judi merupakan kegiatan yang dilarang oleh negara. Ada beberapa aturan yang melarang kegiatan tersebut, antara lain Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 BIS KUHP, dan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 (Provinsi Aceh).

Beberapa Cara Menghilangkan Candu Judi

Ilustrasi judi online (unsplash)

Dikutip Era dari hellosehat, kecanduan judi merupakan salah satu gangguan mental. Hal tersebut dijelaskan dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Fifth Edition (DSM-5).

Kecanduan judi tak hanya merugikan diri sendiri (orang yang melakukannya), tetapi juga orang lain. Beberapa dampak buruk yang bisa terjadi akibat kecanduan judi adalah kebangkrutan, pencurian, penipuan, pengabaian anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penyitaan rumah, dan bunuh diri.

Demi menghindari dampak buruk tersebut, langkah bijak harus segera dilakukan agar kecanduan judi segera teratasi. Berikut adalah beberapa hal yang bisa dilakukan.

1. Jujur pada diri sendiri

Hal pertama yang harus dilakukan untuk menangani masalah ini adalah jujur, mawas diri, dan lapang dada mengakui bahwa dirinya sedang kecanduan judi. Pecandu judi biasanya terjebak dalam penyangkapan. Sebenarnya, orang tersebut bisa mengakui dirinya sedang kecanduan, tetapi kadang tetap tidak mau melakukannya.

Secara umum, penjudi baru mengakui dirinya kecanduan setelah hal tersebut mengganggu kehidupannya. Setelah itu, dia berusaha keluar dari jeratan terkutuk tersebut. Nah, hal ini perlu diubah. Segera jujur pada diri sendiri jika sedang kecanduan judi agar proses selanjutnya bisa segera dilakukan.

2. Perenungan terkait dampak buruk judi

Merenungkan dampak buruk berjudi terhadap kehidupan perlu dilakukan. Beberapa dampak buruk kemungkinan telah dialami, tetapi kadang tak disadari atau sengaja menutup mata, seperti banyak utang, penurunan kesehatan, semakin kecanduan rokok dan alkohol, dan sebagainya.

Untuk membantu proses perenungan, Anda bisa menuliskan “daftar dosa” itu. Hal tersebut bisa membuat Anda menyadari dampak buruk perjudian.

3. Temukan alasan berjudi

Mengetahui alasan sebenarnya seseorang berjudi perlu dilakukan untuk menangani masalah ini. Terlebih lagi, dampaknya tidak main-main. Berdasarkan survei National Council on Problem Gambling pada 2012, sekitar 5,77 juta orang di Amerika Serikat kecanduan judi dan butuh perawatan.

Beberapa orang mungkin ingin mencari kesenangan, ada yang ingin lari dari masalah hidup, ada yang ingin mendapatkan uang tambahan, bahkan ada yang menjadikannya pendapatan utama. Ketahui hal tersebut agar proses penyembuhan diri bisa lebih mudah dilakukan.

4. Jujur kepada orang terpercaya

Ciri kecanduan judi tak terlihat secara fisik, tetpai bisa dilihat dari perilakunya. Beberapa hal yang mungkin menjadi tanda kecanduan judi adalah menarik diri dari sosial dan perubahan suasana hati. Orang yang melihat Anda mungkin akan menghira Anda sedang sakit, depresi, atau bahkan selingkuh dari pasangan.

Untuk meluruskannya, Anda perlu bicara dengan orang yang bisa dipercaya. Anda bisa jujur terkait masalah kecanduan judi kepada keluarga, sahabat, pacar, atau orang lain yang bisa dipercaya.

Setelah jujur kepada orang lain, Anda bisa sedikit lebih lega dan meluruskan anggapan melenceng yang merebak di lingkungan sekitar. Selain itu, Anda bisa lebih termotivasi untuk berhenti judi.

5. Blokir akses ke perjudian

Anda perlu memblokir akses Anda ke berbagai hal yang bisa menyebabkan Anda berjudi, misalnya judi online. Menghindari akses perjudian bisa membantu Anda berhenti karena tidak mudah tergoda.

6. Percayakan keuangan pada orang lain

Anda bisa meminta bantuan orang terpercaya untuk mengatur keuangan Anda, misalnya keluarga atau pasangan. Hal tersebut bisa dilakukan secara bertahap, misalnya selama 1 bulan terlebih dahulu.

7. Cari kesibukan yang sehat

Carilah kesibukan atau aktivitas lain yang menyehatkan. Dengan melakukan hal tersebut, Anda bisa teralihkan dari keinginan untuk berjudi.

Beberapa hal yang bisa Anda coba adalah kegiatan olahraga, kegiatan kesenian, membaca, menulis, dan hal-hal sehat yang lain. Itulah beberapa cara menghilangkan candu judi yang bisa Anda lakukan.