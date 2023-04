Apa Itu Mineral Esensial dan Jenis-jenisnya untuk Kesehatan

ERA.id - Karena tubuh manusia tidak dapat memproduksi sendiri berbagai mineral esenseial yang diperlukan untuk beberapa fungsi vital, maka manusia membutuhkan makanan yang menjadi sumber mineral. Lantas apa itu mineral esensial?

Menurut British Nutrition Foundation, mineral memiliki peran sebagai elemen pembentuk tulang dan gigi, bagian pokok dari jaringan halus dan cairan tubuh, komponen dari sistem enzim, juga menguatkan fungsi saraf normal.

Apa Itu Mineral Esensial

Dengan demikian, mineral esensial adalah mineral khusus yang diperlukan tubuh manusia yang berfungsi atau berperan penting untuk organ-organ ataupun saraf di dalamnya. Di bawah ini adalah bermacam-macam mineral esensial yang harus ada dalam pola makan Si Kecil untuk mendukung kesehatan serta tumbuh kembangnya.

Kacang-kacangan sebagai jenis mineral esensial. (Pixabay)

Fosfor

Tahukah Anda, fosfor diperlukan oleh setiap sel tubuh dengan jumlah yang mencapai 1% dari total berat badan? Dikutip dari U.S. National Library of Medicine, fosfor berfungsi dalam hal berikut:

Merawat dan memperbaiki sel dan jaringan halus

Menyimpan energi

Melancarkan fungsi ginjal, otot, sinyal saraf, dan detak jantung

Pembentukan tulang dan gigi

Penggunaan karbohidrat dan lemak

Penggunaan protein untuk pertumbuhan

Asupan fosfor bisa anda dapatkan dari makanan seperti ayam, kalkun, susu dan produk olahannya, kacang-kacangan, biji matahari dan biji labu, gandum utuh, makanan laut, serta jeroan.

Kalsium

Ikan Salmon mengandung kalsium yang cukup. (Pixabay)

Menurut penjelasan dari The University of New Mexico, kalsium merupakan mineral yang diperlukan oleh tubuh anak agar mendapatkan fungsi berikut:

Mengirimkan sinyal melalui saraf

Pelepasan hormon

Menguatkan tulang dan gigi

Kontraksi otot

Selain susu dan produk olahannya, makanan sumber mineral kalsium lain yang baik untuk anak antara lain kacang kedelai, bayam, kale, ikan sarden, ikan salmon, tahu, almond, dan tempe.

Potasium

Potasium merupakan mineral yang diperlukan tubuh anak untuk hal berikut:

Kontraksi otot

Menjaga kesehatan tulang

Penyeimbangan kadar cairan tubuh

Menjaga kestabilan detak jantung

Potasium bisa Anda dapatkan dari berbagai makanan, misalnya melon, buah kering, pisang, jeruk, bayam dan brokoli matang, kentang, ubi, jamur, ketimun, dan kacang polong.

Sodium

Dalam jumlah normal, sodium memberikan kegunaan sebagai berikut:

Menyeimbangkan air dan elektrolit dalam tubuh

Mengirimkan sinyal saraf, dan kontraksi otot

Sebaiknya sodium dikonsumsi dengan tidak melebihi rekomendasi kebutuhan harian, yaitu 0.8 gram untuk anak usia 1-3 tahun, 1.2 gram untuk anak usia 4-6 tahun, 2 gram sodium untuk anak usia 7-10 tahun, dan 2.4 gram untuk anak usia 11 tahun keatas.

Magnesium

Mengutip Harvard Medical School, magnesium berfungsi untuk hal berikut:

Penggumpalan darah

Fungsi enzim

Mengatur tekanan darah dan gula darah

Kontraksi otot

Pengiriman sinyal saraf

Makanan sumber mineral magnesium yang dapat Anda tambahkan ke dalam pola makan Si Kecil antara lain sayuran berdaun hijau gelap, kacang-kacangan, biji-bijian, alpukat, pisang, brokoli, kacang hijau, dan aneka ikan laut.

Tembaga

Tembaga digolongkan sebagai mineral mikro yang hanya diperlukan dalam jumlah kecil saja, tapi memberikan fungsi vital bagi tubuh manusia.

Mineral ini ada dalam semua jaringan halus tubuh, dan berfungsi untuk:

Membantu pembentukan kolagen dan penyerapan zat besi

Produksi energi

Produksi sel darah merah

Memelihara sel saraf dan sistem imun

Makanan yang memiliki kandungan tembaga yang kaya adalah dark chocolate, hati, sayuran hijau, jamur shiitake, lobster, dan tiram.

Zat Besi

Mineral pencegah anemia ini ternyata memiliki banyak peran lain untuk fungsi tubuh. Manfaat zat besi antara lain:

Metabolisme energi

Membersihkan tubuh dari racun

Pembentukan hemoglobin dalam sel darah merah

Memproduksi protein dan DNA

Memperkuat sistem kekebalan tubuh

Membantu pemulihan luka dan pembelahan sel

Zat besi sendiri bisa didapatkan dari sumber hewani (zat besi heme) ataupun sumber nabati (zat besi non-heme), dan akan lebih baik diserap tubuh jika dikonsumsi bersamaan dengan vitamin C.

Klorida

Seperti yang dijelaskan dalam laman Michigan Medicine, klorida merupakan salah satu elektrolit terpenting bagi tubuh dan memiliki fungsi berikut:

Menjaga volume darah dan tekanan darah normal

Menstabilkan kadar pH cairan tubuh

Menyeimbangkan kadar air yang keluar dan masuk dari tubuh

Beberapa sumber makanan kaya klorida adalah rumput laut, tomat, selada, seledri, dan zaitun.

Selain jenis-jenis mineral di atas, tubuh manusia juga memerlukan mineral lain seperti iodin, selenium, sulfur, zinc, mangan, molybdenum, kromium, dan fluoride.

Demikianlah penjelasan tentang apa itu mineral esensial beserta jenis-jenisnya. Untuk mendapatkan tubuh serta kinerja organ yang sehat, tentunya kita harus mencukupi semua kebutuhan mineral tersebut.

