Mengenal Antiseptik Mengandung Povidone Iodine yang Mampu Cegah Infeksi pada Luka

ERA.id - Peran keluarga sangat penting dalam membentuk lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dan pengertian. Hal ini dapat diperoleh dengan berbagai aktivitas keluarga yang dilakukan bersama, salah satunya orang tua yang bermain dengan anak-anak.

Namun, ketika bermain bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti anak terjatuh yang bisa menyebabkan luka di kulitnya. Dalam mengatasi luka luar pada anak dan anggota keluarga lainnya, harus menyediakan antiseptik, terutama yang mengandung povidone iodine.

"Orang tua wajib menyediakan produk antiseptic khususnya yang mengandung povidone iodine yang mampu membunuh kuman penyebab infeksi. Ini mencegah terjadinya infeksi pada luka dan bisa digunakan sebagai cairan pembersih," kata Dokter Ahli, dr. Gia Pratama, saat acara peluncuran kampanye Be the Unstoppable Family with Betadine, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa (11/7/2023).

Dokter Gia menjelaskan bahwa antiseptik berbahan povidone iodine memiliki efektivitas yang tinggi untuk membunuh bakteri pada luka. Antiseptik tersebut juga bisa memperbaiki kulit yang terluka.

"Karena spektrumnya luas, efektivitasnya tinggi hampir 99 persen bisa membunuh bakteri, daya tahan lama, kompatilitas kulit yang baik di mana itu hanya memperbaiki kulit yang luka dan tidak merusak bagian lainnya atau sel lain," jelasnya.

Antiseptik yang mengandung povadine iodine tersedia dalam berbagai produk Betadine, yang akan menemani kampanye The Unstoppable Family. Kampanye ini mengajak keluarga menjadi lebih aktif dan memiliki berbagai kegiatan bersama.

"Betadine kembali ingin menginspirasi keluarga Indonesia untuk melakukan aktivitas bersama anggota keluarganya agar lebih aktif dan menjadi keluarga yang aktif atau The Unstoppable Family," kata Head of Marketing PT Mundipharma Healthcare Indonesia, Anastasia Damayanti.

"Untuk menemani selama beraktivitas, baik bagi anak maupun bagi orang tua, Betadine melalui rangkaian Betadine Wound Care, Cold & Flu, dan Feminine Care. Dilengkapi dengan antiseptik povidone iodine yang terbukti memberikan perlindungan ekstra bagi keluarga," pungkas Anastasia Damayanti.