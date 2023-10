Mengenal Madu Manuka dan Manfaatnya, Madu Berkualitas Asal Selandia Baru

ERA.id - Madu adalah sudah terkenal sebagai peningkat daya tahan tubuh untuk melindungi diri dari berbagai penyakit. Dari berbagai jenis madu, ada yang berjenis manuka.

Jika Anda belum mengenal madu manuka, ini adalah madu yang dihasilkan dari spesies pepohonan berbunga, pohon manuka asal Selandia Baru. Menurut New Zealand Trade Commissioner untuk Indonesia, New Zealand Trade and Enterprise, Diana Permana, Selandia Baru punya 9.282 peternak lebah yang resmi dan terdaftar. Mereka mengabdikan diri untuk merawat kesehatan lebah dan lingkungan sekitarnya.

Mengenal Madu Manuka

Pemrosesan madu manuka dilakukan dengan saksama dan profesional agar menghasilkan produk yang baik dan berkualitas. Selain itu, iklim, kondisi tanah, dan teknologi yang digunakan di Selandia Baru diperhatikan. Hal tersebut berlaku sejak pemrosesan di sarang lebah hingga akhirnya diterima oleh konsumen.

Menurut Diana, Selandia Baru jadi satu-satunya negara yang punya definisi madu manuka secara formal dan ilmiah yang diatur oleh Kementrian Industri Primer. Semua madu manuka yang diekspor telah menjalani tahap tes untuk mengesahkan informasi pada labelnya.

“Selandia Baru sangat menjaga komitmen dan kepatuhannya terhadap serangkaian tindakan untuk melindungi kualitas, integritas, dan kemurnian madunya. Standar ketat dari pemerintah, industri, serta internasional terus dipenuhi untuk memastikan produk madunya dijamin sebagai salah satu yang terbaik di dunia,” kata Diana dalam keterangannya.

Ilustrasi menyantap madu (pexels)

Manfaat Madu Manuka

• Mag

Penyakit mag disebabkan oleh bakteri H. pylori atau inflammatory bowel disease (IBD) atau peradangan saluran usus. Salah satu cara yang perlu dilakukan untuk menangani masalah ini adalah makan dengan rutin dan teratur.

Penyakit mag bisa menjadi masalah lain yang lebih berbahaya jika tidak segera ditangani dengan benar, seperti pendarahan pada saluran pencernaan. Hal tersebut bisa diatasi dengan madu manuka.

Konsumsi madu manuka dengan konsentrasi MGO tinggi (setidaknya UMF 13+) terbukti mampu membunuh bakteri penyebab penyakit mag. Madu ini tak hanya bisa diminum saat hari-hari biasa.

Jika Anda sedang puasa, Anda bisa meminum satu sendok madu manuka saat sahur dan satu sendok saat buka puasa. Dengan demikian, madu akan melapisi dan melindungi lambung. Anda juga bisa memilih madu manuka dengan kandungan UMF 15+ agar tercipta lingkungan antimikroba yang dapat melawan bakteri di dalam usus besar.

• Penyakit pernapasan

Madu adalah obat alternatif sebagai pengganti antibiotik dalam perawatan cystic fibrosis, yaitu infeksi pernapasan akibat bakteri mematikan. Penelitian di Universitas Oxford menunjukkan, madu manuka mengandung hidrogen peroksida yang kemungkinan lebih efektif untuk mengatasi infeksi saluran pernapasan atas (URTI) daripada obat biasa yang ada di apotek.

• Kesehatan kulit

Manfaat madu manuka tak hanya bisa didapatkan dengan peminuman. Madu ini juga bisa dijadikan bahan perawatan topikal yang dioleskan pada permukaan kulit.

Anda bisa mencoba madu manuka untuk dijadikan pelembap atau pencuci wajah agar kulit wajah yang mudah berjerawat, apalagi gonta-ganti produk perawatan berisiko memperparah kondisi tersebut. Senyawa kimia dari madu manuka bersifat antiperadangan. Selain itu, madu ini punya pH rendah yang mampu bisa memperbaiki kondisi kulit.

Selain untuk mengatasi jerawat, madu manuka juga bisa digunakan untuk mengatasi masalah kulit lain, seperti eksim, psoriasis, kulit lutut yang kering, dan bibir pecah-pecah. Itulah beberapa informasi untuk lebih mengenal madu manuka. Dapatkan informasi menarik yang lain di Era.id.