4 Kebiasaan Sehari-hari Bikin Panjang Umur dan Sehat Sampai Tua

ERA.id - Memiliki umur panjang dengan kondisi tubuh sehat mungkin menjadi impian banyak orang. Kamu bisa menambah masa hidup hingga beberapa puluhan tahun dengan mengikuti kebiasaan sederhana.

Namun, dalam mewujudkannya, dibutuhkan usaha yang konsisten dan gaya hidup sehat agar bisa panjang umur.

Dilansir dari Newsweek, Peter Diamandis, seorang dokter medis mengatakan, sebagian besar sejarah umat manusia, penuaan dipandang sebagai konsekuensi kehidupan yang sulit untuk dihindari.

Berkat terobosan medis dan teknologi dalam beberapa dekade terakhir, sejumlah ilmuwan mulai menganggap penuaan sebagai penyakit yang sebenarnya bisa diobati.

"Umurmu adalah berapa lama kamu hidup, berapa lama jantung kamu berdetak," kata Diamandis.

Lantas, apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk hidup lebih lama dan lebih sehat?

"Saya berbicara tentang sesuatu yang disebut pola pikir umur panjang, dan pola pikir umur panjang adalah memiliki keyakinan yang cukup bahwa terobosan-terobosan ini akan terjadi. Dan tugas kamu adalah tetap sehat untuk mencegah terobosan-terobosan ini terjadi," ujar Diamandis.

Untuk mendukung pola pikir panjang umur ini, kita perlu menerapkan gaya hidup panjang umur.

"Genetika hanya menyumbang antara 7 persen dan 20 persen dari umur panjang kita. Mayoritas adalah gaya hidup kamu," kata Diamandis.

Kebiasaan sehari-hari agar panjang umur

Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk memiliki umur panjang? Berikut ulasan selengkapnya, seperti dikatakan dokter Diamandis.

1. Rutin olahraga

Satu hal penting untuk memiliki umur panjang adalah rutin olahraga.

"Hal nomor satu bagi saya adalah olahraga. Saya di gym mengangkat beban setidaknya empat hari seminggu, saya bersepeda Technogym dan melakukan kardio selama 45 menit setiap tiga hingga empat kali seminggu," kata Diamandis.

"Saya telah menambah massa otot dalam setahun terakhir. Saya berada dalam kondisi kesehatan terbaik yang pernah saya alami dan saya berusia 62 tahun," lanjutnya.

2. Tidur yang cukup

Kualitas tidur juga termasuk kebiasaan yang perlu diperhatikan untuk memiliki umur panjang. Seperti kita tahu, tidur yang cukup berperan penting dalam mengontrol banyak hormon hingga mendukung regenerasi sel di tubuh.

"Nomor dua adalah tidur. Saya mengutamakan tidur dan harus tidur delapan jam. Dan sekarang, saya sudah berada di tempat tidur pada jam 9:30 karena saya bangun jam 5:30 pagi," ujar Diamandis.

3. Perhatikan pola makan

Mengatur pola makan dengan memprioritaskan konsumsi makanan bergizi seimbang bisa membantu menjaga tubuh tetap sehat dan umur panjang.

"Hal berikutnya adalah diet. Hanya ada sedikit hal yang mutlak dalam diet, tetapi ada beberapa racun seperti gula. Tubuh tidak pernah berevolusi untuk memakan gula sebanyak itu. Jadi saya menguranhi gula," ujar Diamandis.

4. Pola pikir positif

Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Science, pada tahun 2019 menunjukkan, orang yang memiliki pola pikir optimis dapat memiliki masa hidup 15 persen lebih lama dibandingkan orang yang pesimis.

Dengan menerapkan pola pikir positif, seseorang dapat terhindar dari stres berkepanjangan. Seperti kita tahu, stres juga merupakan salah satu penyebab dari munculnya banyak penyakit tidak menular yang mungkin berpengaruh pada kualitas hidup seseorang.