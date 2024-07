Baik Dikonsumsi Secara Rutin, 7 Buah Berkhasiat untuk Pengidap Penyakit Jantung

ERA.id - Ada beberapa buah yang sehat untuk jantung dapat meningkatkan fungsi kardiovaskular secara keseluruhan. Itu karena sarat dengan nutrisi yang dapat membantu menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Sehingga, hal ini baik untuk kesehatan jantung.

Penelitian menunjukkan bahwa orang yang makan empat atau lebih porsi buah utuh dalam sehari dapat menyehatkan jantung sehari secara signifikan. Selain kesehatan jantung, mengonsumsi beberapa buah ini menurunkan risiko terkena tekanan darah tinggi.

"Buah-buahan dikemas dengan serat merupakan sumber kalium yang kaya. Baik asupan kalium dan serat yang lebih tinggi membantu mencegah hipertensi dan dikaitkan dengan tekanan darah yang lebih rendah di antara mereka yang hipertensi," kata Donna Arnett, Ph.D., mantan Dekan Sekolah Tinggi Kesehatan Masyarakat, Universitas Kentucky.

Kamu membutuhkan banyak nutrisi yang guna menjaga kesehatan jantung dengan mengonsumsi buah. Berikut buah yang berkhasiat untuk pengidap penyakit jantung, seperti dilansir dari laman Better Homes & Gardens.

1. Apel

Ternyata satu apel sehari sebenarnya bisa menyehatkan jantung. Apel merupakan buah yang sehat untuk jantung. Selain itu, menambahkan serat dan flavonoid yang baik untuk ke dalam harian dietmu. Tetapi, beberapa penelitian juga menemukan bahwa orang yang makan apel secara teratur cenderung tidak mengembangkan tekanan darah tinggi. Carilah apel berkulit mengkilap yang keras dan bebas dari memar. Kemudian, simpan di lemari es agar apel selalu segar.

2. Aprikot

Aprikot mengandung vitamin A, C, E, dan K, serta kaya kalium, serat, dan karotenoid. Semua nutrisi tersebut berkontribusi meningkatkan fungsi jantung. Salah satu manfaatnya, yakni melindungi jantung dari kerusakan akibat radikal bebas.

3. Pisang

Pisang adalah buah yang sehat untuk jantung yang mengandung vitamin B6 dan C. Kamu juga akan mendapatkan serat, kalium, dan magnesium. Ketiganya adalah nutrisi utama yang dapat membantu menjaga tekanan darah tetap terkendali. Saat berbelanja, cari pisang yang matang dalam berbagai ukuran, karena ukuran tidak memengaruhi kualitas.

4. Beri

Baik itu blueberry, blackberry, raspberry, atau stroberi yang paling disukai, semua buah beri adalah buah yang sehat untuk jantung yang sarat dengan vitamin C dan serat. Menurut Academy of Nutrition and Dietetics, mengonsumsi makanan tinggi serat dapat membantu menurunkan kolesterol dan risiko penyakit jantung. Buah beri sangat sehat dan baik bagi penyakit jantung. Jadi, kamu bisa menikmati buah beri sepanjang tahun.

5. Jeruk Bali

Jeruk bali kaya akan vitamin C, kalium, dan serat. Satu porsi jeruk bali memberikan 2,5 gram serat. Ditambah lagi, dalam sebuah penelitian terhadap wanita (diterbitkan pada tahun 2014 di jurnal Food & Nutrition Research), mereka yang secara teratur makan jeruk bali atau minum jusnya memiliki kolesterol HDL "baik" yang lebih tinggi dan trigliserida yang lebih rendah. Saat berbelanja, cari jeruk bali yang berat untuk ukurannya dan agak kenyal untuk disentuh. Lalu, simpan di lemari es, tetapi untuk buah yang lebih segar, sajikan pada suhu kamar atau hangat, bukan dingin.

6. Jeruk

Jeruk menjadi pemenang dalam kategori buah-buahan yang menyehatkan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa flavonoid dalam jeruk terdapat kandungan naringenin dan hesperidin. Kandungan ini memiliki kekuatan antioksidan dan anti-inflamasi yang kuat. Jeruk juga dapat membantu meningkatkan tekanan darah dan dapat menangkal risiko terkena aterosklerosis. Seperti buah-buahan lain dalam daftar ini, jeruk juga kaya kalium dan serat.

7. Persik

Kandungan beta karoten, alfa karoten, dan beta crytoxanthin yang terkandung dalam buah persik berperan untuk menyehatkan jantung. Menurut sebuah penelitian pada tahun 2018 dalam jurnal Circulation Research, seseorang yang mengonsumsi persik lebih kecil kemungkinannya meninggal dunia akibat penyakit jantung atau stroke, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2018 dalam jurnal Circulation Research. Buah persik juga kaya akan serat, kalium, dan vitamin C, E, dan K.